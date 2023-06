Im November 2011 servierte Jewgeni Prigoschin dem damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin in einem seiner Restaurants das Essen. AP

In den letzten Monaten hatte es sich mehr und mehr zugespitzt, nun eskalierte der Konflikt zwischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vollends. Prigoschin sagte der Kremlführung nun offen den Kampf an. Die Wagner-Söldner hätten die südrussische Stadt Rostow erreicht, sagte Prigoschin Samstagfrüh in einer auf Telegram veröffentlichten Audioaufnahme. Sie seien bereit, "bis zum Äußersten" gegen das russische Militär vorzugehen. "Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten“, drohte er darin. Er habe 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche. Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte mit der Aufforderung an die Wagner-Kämpfer, ihre Teilnahme umgehend zu beenden. Die Streitkräfte hätten den Befehl erhalten, jene zu "neutralisieren“, die das nicht täten.

Eine Eskalation hatte sich abgezeichnet. Niemand durfte in Russland bisher ungestraft derart über die Militärführung herziehen wie Prigoschin. Er wetterte in Sozialen Medien regelmäßig gegen die russische Militärführung und nahm sich dabei kein Blatt vor den Mund. Mit Waleri Gerassimow, den russischen Generalstabschef, lag er im Dauerclinch. Prigoschin soll der ukrainischen Regierung angeboten haben, die Positionen russischer Truppen preiszugeben, falls sich die Ukrainer aus der Region um Bachmut zurückziehen.

Dass Jewgeni Prigoschin monatelang hemmungslos die russische Militärführung vorführen durfte, ihnen gar Fahnenflucht rund um das schwer umkämpfte Bachmut vorwarf, lag wohl auch daran, dass seine Wagner-Söldner oft die "Drecksarbeit" für die russische Armee übernehmen. Viele seiner Kämpfer hat der 61-Jährige in russischen Gefängnissen rekrutiert, indem er ihnen Amnestie versprochen hat – falls sie den Kriegseinsatz überleben. Dass man bei Wagner nicht zimperlich mit angeblichen Verrätern umgeht, belegen mehrere Videos von Gräueltaten an den eigenen Männern.

Wagner ist die wohl mächtigste Privatarmee der Welt, eingesetzt bereits an vielen Orten der Erde. Zigtausende sind in der Ukraine im Einsatz, darunter auch ehemalige Strafgefangene. Prigoschin selbst wurde 1979 wegen Diebstahls von einem Gericht der Sowjetunion zu einer Bewährungsstrafe und zwei Jahre später wegen Raubüberfalls und anderer Delikte zu 13 Jahren Haft verurteilt. Er verbüßte neun Jahre seiner Strafe und wurde 1990 aus der Haft entlassen.

Die Einnahme des ukrainischen Bachmut hat Prigoschin zu seiner persönlichen Aufgabe gemacht. Von ihm stammt offenbar der Plan, die Stadt anzugreifen, noch bevor die Nachschubwege der Ukrainer gekappt waren, und hier eine Material- und Menschenschlacht zu veranstalten. Wochenlang stand die Kleinstadt im Donbass kurz vor der vollständigen Einnahme. Zuletzt allerdings haben die Ukrainer wieder Gelände zurückerobert.

Politische Ambitionen

Aber was ist das Ziel Prigoschins? Strebt er auch politische Macht an? Gemäß Recherchen des Kreml-kritischen Mediums Meduza arbeitet er eng mit Sergej Mironow zusammen, dem Parteivorsitzenden der Kreml-nahen Partei Gerechtes Russland. In einem Interview bestätigt Mironow die engen Kontakte zu Prigoschin, sagt aber auch: "Es gibt keine Vereinbarungen, keine gemeinsamen politischen Projekte zwischen uns – überhaupt nichts."

Prigoschins Aufstieg ist Stoff für Hollywood: Noch im November 2011 servierte Jewgeni Prigoschin dem damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin in einem seiner Restaurants das Essen. Als Putin noch in der Petersburger Stadtverwaltung arbeitete, soll er öfter in Prigoschins Restaurant eingekehrt sein. Viele nennen ihn seither "Putins Koch". Später, als Putin Präsident wurde, richtete Prigoschins Cateringfirma Staatsbankette aus. Unter den Gästen waren etwa George W. Bush und Jacques Chirac.

Heute handelt Prigoschins Armee, die Söldnergruppe Wagner, wie eine eigenständige militärische Macht in Russland. Dabei trat der 61-Jährige von Monat zu Monat offensiver auf. Mal zeigt er sich im Kriegsgebiet, mal kritisiert er die russische Militärführung vor laufender Kamera in Wutausbrüchen auf Extremste. Und Kreml-Chef Wladimir Putin ließ ihn lange Zeit schalten und walten, als hätte Prigoschins Schattenarmee längst allein das Zepter der Macht in der Hand. Eine vertragliche Eingliederung in die russische Militärstruktur lehnte Prigoschin entschieden ab. Zumindest wurde der von Prigoschin hochgeschätzte Sergej Surowikin als Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine abgesetzt. Danach setzte ihm Putin demonstrativ Generalstabschef Waleri Gerassimow vor die Nase, der sich zum Erzfeind Prigoschins entwickelte.

Prigoschin beklagte sich daraufhin über Versuche, die Rolle seiner Kämpfer und ihre Leistungen zu schmälern. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte später eine Aktualisierung, in der es das "mutige und selbstlose Handeln" der Wagner-Kämpfer pries. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestritt immer einen internen Konflikt. Das sei eine Erfindung der Medien, so Peskow.

Aus der Deckung

In Russlands Straflagern ging Prigoschin ein und aus, um Verurteilte in den Krieg zu locken – mit dem Versprechen, sie bekämen nach Ende ihres Dienstes die Reststrafe erlassen. Prigoschin konnte eigenmächtig und ohne Rechtsgrundlage agieren. Der Kreml schaute zu.

Experten sahen Prigoschins wachsenden Einfluss als Anzeichen für einen Kontrollverlust Putins. "Es sieht so aus, als halte sich das Regime vor allem dank Prigoschin", meint Politologe Abbas Galljamow im Jänner. Bei der Präsidentenwahl in gut einem Jahr hätte Prigoschin aber keine Chancen, sagt er. Die Angst vor einem allmächtigen Prigoschin schweiße die Eliten Russlands zusammen, die einen Präsidenten Prigoschin zu verhindern wissen.

Auch über Prigoschins Finansituation wird viel spekuliert: Zum Beispiel gilt er auch als Inhaber eines Firmennetzwerks, zu dem auch die Ölfirma Evro Polis gehört. Prigoschin soll mit Evro Polis seit 2016 einen Vertrag mit der syrischen Regierung haben, nach dem 25 Prozent der Gewinne aus Öl- oder Gasfeldern an Evro Polis fallen, wenn russische Söldner die Anlagen zuvor vom Islamischen Staat erobert haben.

Wagner-Chef Prigoschin: "Ukraine hat Russland nie bedroht"

Prigoschin selbst dementierte politische Ambitionen übrigens immer. "Meine Aufgabe ist es, die Pflicht vor dem Heimatland zu erfüllen, und ich plane heute keine Parteien zu eröffnen, geschweige denn in die Politik zu gehen." Ein politisches Amt wäre ihm zu wenig, so sieht es der Politikwissenschafter Alexej Makarkin. "Keine öffentliche Position, nicht einmal die Position des Verteidigungsministers deckt alle Interessen von Prigoschin ab."

"Putins Koch", der nach eigenen Angaben gar nicht kochen kann, hat sich jedenfalls nun vollends aus der Deckung gewagt. Putin bezeichnete Progoschins bewaffneten Aufstand in einer Fernsehansprache am Samstagvormittag als Verrat und einem "Stich in den Rücken". Wer an der Meuterei teilgenommen habe, werde bestraft. (red, 23.6.2023)