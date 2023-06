Wladimir Putin meldete sich Samstagvormittag zum derzeitigen Machtkampf zu Wort. APA/AFP/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRE

Moskau/Kiew (Kyjiw)- Der russische Präsident Wladimir Putin sprach in einer Fernsehansprache am Samstagvormittag von Verrat und einem "Stich in den Rücken" mit Blick auf das Vorgehen des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin. Wer an der Meuterei teilgenommen habe, werde bestraft, jeder, der die Waffen gegen die Armee erhoben habe, sei ein Verräter. "Wir werden siegen und stärker werden", sagte Putin. Zugleich forderte er aber auch dazu auf, "die kriminellen Handlungen einzustellen". Weiters bezeichnete er die Wagner-Truppen zwar als "Helden, die den Donbass befreit hätten", kündigte nun aber eine "harte Antwort" an.

Der russische Präsident kündigte in einer Fernsehansprache "entscheidende Maßnahmen" zur Stabilisierung der Stadt Rostow-am-Don an.

Putin bestätigte die Blockade wichtiger Objekte in Rostow am Don durch die Söldnertruppe Wagner. "Faktisch ist die Arbeit von Organen der zivilen und militärischen Führung blockiert", sagte Putin in einer Ansprache ans russische Volk im Staatsfernsehen. Über die Lage das an die Ukraine grenzende Gebiet Rostow erklärte er: "Sie bleibt schwierig." Aber: Es würden "entscheidende Maßnahmen" getroffen werden, um die Lage in der Stadt Rostow-am-Don zu stabilisierern.

"Notwendige Befehle erteilt"

Alle, die an der "Meuterei" teilgenommen hätten, würden bestraft werden, kündigt Putin weiter an. Zugleich fordert er dazu auf, "die kriminellen Handlungen einzustellen". "Wir werden siegen, wir werden stärker werden", zeigt sich Putin überzeugt. Er selbst werde alles tun, um Russland zu schützen. Alle, die Waffen gegen die Armee einsetzen, bezeichnet Putin als "Verräter".

Russland kämpfe "den härtesten Kampf um seine Zukunft", sagt Putin. Er fügt abschließend hinzu, dass alle "notwendigen Befehle erteilt wurden", um die Krise zu bewältigen, und verspricht, Russland zu verteidigen.

Notstand ausgerufen

Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. Das russische Verteidigungsministerium forderte die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner auf, ihrem Chef Prigoschin die Gefolgschaft zu verweigern.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte zuvor in einem auf Telegram veröffentlichten Video, er kontrolliere mit seiner Söldnertruppe Wagner alle Militäreinrichtungen der Stadt Rostow. Kämpfer der Söldnergruppe Wagner haben einem Insider zufolge auch alle militärischen Einrichtungen der Stadt Woronesch 500 Kilometer südlich von Moskau unter ihre Kontrolle gebracht. (APA, red, 24.6.2023)