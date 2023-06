Intern soll man bei Google schon am Testen eines neuen Spieleangebots für Youtube sein. Reuters/Ruvic

YouTube testet intern offenbar ein neues Angebot zum Spielen von Onlinespielen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf eine E-Mail, die an Mitarbeiter von Google geschickt wurde.

Das Unternehmen lud seine Mitarbeiter ein, mit dem Testen des neuen YouTube-Produkts namens "Playables" zu beginnen, so der Bericht, und fügte hinzu, dass zu den Spielen, die zum Testen zur Verfügung stehen, Titel wie das Arcade-Spiel Stack Bounce gehören.

Die Spiele sollen auf der YouTube-Website über Webbrowser oder über Geräte mit Googles Android- und Apples iOS-Mobilsystemen gespielt werden können. Ein Sprecher von YouTube bestätigte indirekt, dass Spiele seit langem ein Schwerpunkt des Unternehmens seien, fügte aber hinzu, dass man oft mit neuen Funktionen experimentiere und "im Moment nichts anzukündigen" habe.

Bestrebungen in diese Richtung, am attraktiven Gaming-Markt teilzunehmen, sind grundsätzlich nicht neu für YouTube. So ist beispielsweise das Streaming von Spielen auf der Videoplattform schon länger Teil der Strategie von CEO Neal Mohan. Damit wolle man inmitten einer Verlangsamung der Werbeausgaben in einen neuen Wachstumsbereich vorstoßen. (Reuters, red, 24.6.2023)