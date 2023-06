Der Hafen von Lampedusa. APA/AFP/VINCENZO PINTO

Sfax/Rom – Ein Boot mit mehreren Migranten an Bord hat vier Schiffbrüchige vor der tunesischen Küste von Sfax gerettet. Die vier Männer waren ins Wasser gefallen, nachdem das Boot, mit dem sie von Tunesien abgefahren waren, gesunken war. Sie verbrachten mehrere Stunden im Wasser, bevor sie von einem Migrantenboot gesichtet und gerettet wurden.

Die Überlebenden, die inzwischen auf Lampedusa gebracht wurden, berichteten, dass mehrere Personen noch vermisst seien. Ihre Aussagen werden von den italienischen Behörden geprüft, berichteten italienische Medien.

In Lampedusa angekommen

Die Überlebenden wurden von einem Migrantenboot aufgenommen, das 36 Stunden lang unterwegs war, bis es von der italienischen Küstenwache nach Lampedusa begleitet wurde. 268 Migranten an Bord von sieben Booten sind seit Freitag auf Lampedusa eingetroffen. Am Donnerstag hatten circa 340 Menschen an Bord von acht Booten die Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Tunesien erreicht.

Mehr als 450 Personen befinden sich zurzeit im vom Roten Kreuz betriebenen Flüchtlingszentrum, in dem diese Woche bis zu 1.200 Personen untergebracht waren. Der Hotspot kann maximal 400 Personen aufnehmen. (APA, 24.6.2023)