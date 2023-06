Sergio Busquets verlässt Barcelona nach 18 Jahren. Bagu Blanco/BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Miami - Der langjährige Barcelona-Profi und -Kapitän Sergio Busquets wechselt ablösefrei zu Inter Miami. Das geht aus einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Video des Clubs aus der Major League Soccer in den sozialen Medien hervor. Der 34-jährige Mittelfeldspieler, der Barca nach 18 Jahren verlässt, wird mit seinem Freund und Ex-Barca-Teamkollegen Lionel Messi wiedervereint, der sich ebenfalls im Juli Inter Miami anschließen soll. Die Details der Deals sind noch unbekannt.

Busquets wurde auch mit einem Wechsel in die saudi-arabische Liga in Verbindung gebracht, Al Hilal und Al Nassar dürften Angebote für ihn abgegeben haben. Berichten zufolge will Miami noch einen dritten ehemaligen Barca-Spieler verpflichten: Es bestehe Interesse an Linksverteidiger Jordi Alba, der den spanischen Meister am Ende der Saison ebenfalls verlässt, hieß es. (APA, 24.6.2023)