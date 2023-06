Ein aktueller Fall in den USA zeigt, dass das Entlarven von ChatGPT gute Anwälte auf der Gegenseite benötigt. Reuters/Kelly

Ein US-Richter hat zwei Anwälte aus New York und ihre Kanzlei zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund dafür war, dass sie einen offiziellen Schriftsatz eingereicht hatten, der sechs erfundene Fallzitate von ChatGPT enthielt. Die Anwälte Steven Schwartz und Peter LoDuca sowie ihre Kanzlei Levidow, Levidow & Oberman müssen deshalb insgesamt 5000 Dollar Strafe zahlen.

Ausgangspunkt für dieses "Chatbot-Hoppala" war ein Vorfall in einem Flugzeug. Ein Passagier hatte Klage gegen eine Fluggesellschaft eingereicht, weil er behauptete, dass er von einem Servierwagen am Knie verletzt worden sei. Der von seinen Anwälten eingereichte Schriftsatz zog in der Argumentation für den Mandanten Fälle heran, die es so nie gegeben hat. Sie wurden von ChatGPT frei erfunden, inklusive Aktenzeichen, um die Echtheit zu untermauern.

Die Anwälte der Gegenpartei hatten die Behauptungen bereits im März infrage gestellt, weil sie die angeführten Fälle bei einer Überprüfung logischerweise nicht finden konnten. Erst im Mai gab Schwartz dann zu, die Software von OpenAI für den Personenschadenfall herangezogen zu haben. In einer Erklärung der Kanzlei heißt es nun: "Wir haben gutgläubig einen Fehler begangen, weil wir nicht glauben konnten, dass die Technologie Fälle aus dem Nichts erfinden kann".

Chatbot per se nicht verboten

Dieser aktuelle Fall des Halluzinierens, wie das freie Erfinden von Tatsachen durch Chatbots genannt wird, zeigt aber interessanterweise auch, dass die Verwendung von KI-Software wie ChatGPT vor US-Gerichten nicht grundsätzlich für ein Verbot zur Debatte stehen dürfte. In der Sanktionsverfügung schrieb der Richter nämlich, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz "zur Unterstützung" von Anwälten nicht unzulässig sei.

Anwaltliche Ethikregeln würden ihnen allerdings "eine Kontrollfunktion auferlegen, um die Genauigkeit ihrer Einreichungen sicherstellen zu können." Die betroffenen Anwälte sind jetzt nicht nur zur Zahlung der Strafe angewiesen worden, sie müssen auch die fälschlicherweise zitierten Richter, die als Autoren der halluzinierten Fälle genannt wurden, über den Vorfall informieren. In einer separaten Anordnung wurde die Klage gegen die Fluggesellschaft zudem abgewiesen, weil sie ohnehin zu spät eingereicht worden war. (red, 24.6.2023)