Wladimir Putin gehe die Kontrolle über seine Militärs verloren, meint Russland-Experte Gerhard Mangott in einer ersten Analyse für Puls24 zur aktuellen Eskalation des Machtkampfes mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin.

Prigoschin habe schon seit Monaten versucht, Putin auf seine Seite zu ziehen und die von ihm scharf kritisierte militärische Führung Russlands abzusetzen. Der Wagner-Chef hätte schon so viele rote Linien überschritten, dass der russische Präsident ihn schon längst hätte zurechtstutzen oder ausschalten müssen. Dass er dies nicht gemacht hat, zeige die Führungsschwäche Putins: "Hier rächt sich, was Putin zugelassen hat." Der Präsident frage sich im Moment sicherlich, "welche Natter habe ich an meiner Brust genährt?"

Für Putin sei es lange Zeit von Vorteil gewesen, dass es die Rivalität zwischen Wagner und dem Verteidigungsministerium gab, um eine Dynamik in den Ukraine-Krieg zu bekommen, die militärisch vorteilhaft hätte sein können. Putin habe die Kettenhunde gegeneinander gehetzt, dabei jedoch übersehen, dass sich die Machtverhältnisse langsam zu verschieben begonnen haben.

Entrückt von der Realität

Prigoschin habe Umfragen zufolge zuletzt deutlich an Zustimmung in der russischen Bevölkerung gewonnen, weil er sich als jemand inszenieren konnte, der mit seinen Kämpfern im Gegensatz zu den russischen Militärs in der Lage sei, Erfolge zu erzielen. Auch das habe Putin nicht erkannt, was zeige, dass er schon lange entrückt von der Realität lebe und sich an falschen geschönten Informationen orientierte. Dies kulminiere jetzt in der Rebellion.

Die neue Lage werde sicher nicht ohne Auswirkung auf den russischen Abwehrkampf gegen die ukrainische Gegenoffensive bleiben. Das große Risiko bestehe nun darin, dass Teile des regulären russischen Militärs sich mit Prigoschin solidarisieren würden, weil vielen von ihnen erlebt hätten, "dass Kommandeure sie wie Kanonenfutter an die Front geworfen haben, ohne wirkliche taktische Überlegung". Prigoschin stelle sich dar als einer, der diese Leben retten will.

Von einer Revolution geht Mangott im Moment noch nicht aus, "aber es könnte diese Dynamik annehmen". Die Situation sei "auf Messers Schneide" und würde noch brisanter werden, es könne sich in eine Art Revolution entwickeln, die an den Februar 1917 erinnert, als sich die russischen Truppen gegen den Zaren stellten.

Gefahr durch die Nuklearmacht

Von Seiten des Westens sieht Mangott im Augenblick noch ein Gefühl der Freude über die derzeitige Situation in Russland. Der Experte warnt im Hinblick auf den nuklear derart stark bewaffneten Staat jedoch: "Man wird sehen, ob es im Westen nicht doch auch langsam eine Erkenntnis gibt, dass es eine große Gefahr darstellt, wenn Russland im Inneren instabil wird."

Prigoschin hatte zuletzt die russische Führung scharf kritisiert und auch den Krieg an sich infrage gestellt. Der Wagner-Chef könnte im Bedarfsfall sagen: "Dieser Krieg wurde mit falschen Motiven begonnen, mit falschen Gründen legitimiert, also beenden wir diesen Krieg". (red, 24.6.2023)