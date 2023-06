25-jähriger Franzose verlässt Mönchengladbach und heuert für fünf Jahre beim Champions-League-Finalisten an

Marcus Thuram wechselt in die Serie A. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Der italienische Fußball-Traditionsklub Inter Mailand hat sich offenbar im Duell gegen seinen Stadtrivalen AC Milan durchgesetzt und eine Einigung mit Torjäger Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach erzielt. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport wird der 25 Jahre alte Franzose am Dienstag einen Fünfjahresvertrag beim Champions-League-Finalisten unterzeichnen. Sechs Millionen Euro netto pro Saison soll Thuram in Mailand kassieren und den Bosnier Edin Dzeko ersetzen, von dem sich Inter trennen will.

Der im italienischen Parma geborene Thuram, in der vergangenen Saison mit 13 Toren Gladbachs bester Torjäger, kann ablösefrei gehen. In dieser Woche hatte auch AC Mailand Gespräche mit Thuram geführt. Laut Gazzetta waren RB Leipzig und Paris St. Germain ebenfalls interessiert. (sid, 24.6.2023)