Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, verlässt Samstagnacht das Hauptquartier des Südlichen Militärdistrikts in Rostow am Don und schüttelt einem Passanten die Hand. REUTERS/Alexander Ermochenko

Der eskalierte Machtkampf in Russland erlebte am Samstagabend eine überraschende Wende: Der russische Militärunternehmer Jewgeni Prigoschin beorderte seine Wagner-Truppen zurück in ihre Stützpunkte. Damit wolle er Blutvergießen vermeiden, heißt in einer Audio-Botschaft von Prigoschin am Samstag.

Nach den Angaben des belarussischen Präsidialbüros hatte sich Prigoschin zuvor bereit erklärt, den Vormarsch seiner Kämpfer in Russland zu stoppen. Er sei zu einer Deeskalation der Situation bereit. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko habe mit dem Einverständnis von seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit Prigoschin gesprochen. Es liege eine Vereinbarung über die Sicherheit der Wagner-Kämpfer auf dem Tisch.

Prigoschin muss ins Exil

Etwas später kam auch die Bestätigung aus dem Kreml. Sprecher Dimitri Peskow beschrieb die Bedingungen für die Wagner-Kämpfer und ihren Anführer Jewgeni Prigoschin: Die beteiligten Söldner bleiben aufgrund ihrer Verdienste an der ukrainischen Front straffrei, ein Teil jener, die sich gar nicht erst an dem Putschversuch beteiligt haben, treten der regulären russischen Armee bei. Auch das jüngst eröffnete Strafverfahren gegen Jewgeni Prigoschin selbst werde eingestellt, der "Koch Putins", wie der ehemalige Caterer mitunter genannt wird und wurde, muss aber das Land verlassen und wird sich zukünftig in Belarus aufhalten.

Moskau hatte sich zuvor auf etwaige militärische Auseinandersetzungen in der Stadt vorbereitet: Mit Verweis auf Antiterrormaßnahmen erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin den Montag zum "arbeitsfreien Tag", die Bevölkerung soll auf Fahrten durch die Stadt verzichten.

Militärsperren auf den Zufahrtsrouten nach Moskau. IMAGO/ITAR-TASS/Sofya Sandurskaya

Am Freitagabend war der seit Langem schwelende Machtkampf zwischen dem russischen Söldnerführer Prigoschin und der russischen Militärführung eskaliert. Kämpfer der Wagner-Truppe marschierten von der Ukraine aus mit dem Ziel nach Russland ein, die Militärführung in Moskau zu stürzen. Nicht ein Putschversuch, sondern ein "Marsch der Gerechtigkeit" auf Moskau sei das, erklärte Prigoschin währenddessen. Die Wagner-Söldner übernahmen am Samstag nach eigenen Angaben die Kontrolle über Militäreinrichtungen in der südrussischen Stadt Rostow am Don.

ZIB 2: 24-Stunden-Revolte beendet

In der Nacht auf Samstag hat sich der Chef der Wagner-Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, offen gegen den Kreml gestellt und die Kontrolle über die Stadt Rostow übernommen. Im Laufe des Tages waren seine Söldner auf dem Weg nach Moskau. Am Samstagabend hat Prigoschin seinen Kämpfern völlig überraschend befohlen, zu ihren Stützpunkten zurückzukehren. ORF

Ein Wagner-Konvoi passierte auf dem Weg Richtung Moskau die Stadt Woronesch und wurde dort von russischen Militärhubschraubern beschossen. Putin sprach im Fernsehen von Verrat und einem bewaffneten Aufstand, der Russlands Existenz bedrohe. Prigoschin erklärte in einer Reaktion damals noch, er und seine Kämpfer würden sich nicht ergeben. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow schlug sich auf Putins Seite: Seine Truppen seien bereit, bei der Niederschlagung der Wagner-Kämpfer zu helfen.

"Stich in den Rücken"

Putin hatte Prigoschin in Folge noch am Samstagvormittag mit einer harten Reaktion gedroht und die Wagner-Söldner aufgefordert, sich an kriminellen Aktionen nicht zu beteiligen. "Wir brauchen die Einheit aller Kräfte", sagte der Präsident am Samstag in einer kurzfristig anberaumten TV-Ansprache. "Was wir sehen, ist ein Stich in den Rücken". Jeder, der die Waffen gegen die Armee erhebe, sei ein Verräter und werde bestraft. Das Militär habe die notwendigen Befehle. Putin verglich die Lage mit dem Bürgerkrieg nach der russischen Oktoberrevolution von 1917. Nach dem Sturz des Zaren hatten sich damals die Rote Armee der Bolschwiken und die Weiße Armee aus antikommunistischen Kräften jahrelang schwere Kämpfe geliefert.

Putin accuses Wagner boss Yevgeny Prigozhin of treason

Prigoschin, der monatelang die Militärführung um Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow scharf kritisiert und ihr Unfähigkeit vorgeworfen hatte, wandte sich nun auch offen gegen Putin. Dieser hatte den Söldnerchef lange Zeit gefördert. "Der Präsident begeht einen großen Fehler, wenn er von Verrat spricht", sagte er in einer Audio-Botschaft auf Telegram. Niemand werde sich dem Befehl des Präsidenten beugen. "Weil wir nicht wollen, dass das Land weiter mit Korruption, Betrug und Bürokratie lebt."

Jewgeni Prigoschin auf einem Screenshot von einem Video vom 25. Mai. APA/AFP/TELEGRAM/@concordgroup_o

Prigoschin hatte am Freitag auf Telegram Schoigu beschuldigt, die Wagner-Söldner aus der Luft angegriffen und dabei viele Kämpfer getötet zu haben. Nun werde er das "Böse" in der Militärführung stoppen. Diejenigen, die die Leben Zehntausender russischer Soldaten zerstört hätten, würden bestraft. "Wir sind 25.000 und wir werden herauskriegen, warum das Land ins Chaos gestürzt wurde", sagte der Wagner-Chef.

Das russische Verteidigungsministerium wies Prigoschins Anschuldigungen zurück. Der Inlandsgeheimdienst FSB eröffnete nach Angaben vom Freitagabend ein Strafverfahren gegen Prigoschin wegen des Vorwurfs, er habe zum bewaffneten Aufstand aufgerufen.

ZIB 2: Militärstratege Gruber zur Lage in der Ukraine

Militärstratege Oberst Bernhard Gruber vom Bundesheer analysiert, welche Konsequenzen die Wagner-Revolte in Russland auf den Krieg in der Ukraine haben kann. ORF

Am Samstag ergriffen auch die Behörden der südlich von Moskau gelegenen Region Kaluga Sicherheitsmaßnahmen. "Bitte sehen Sie von Reisen mit privaten Fahrzeugen auf diesen Straßen ab, wenn sie nicht absolut notwendig sind", rief Gouverneur Wladislaw Schapscha die Bürger mit Blick auf Verbindungsstraßen in andere russische Regionen und die Ukraine auf. Die Einschränkungen gelten demnach für Gegenden an der Grenze zu den Kaluga-Nachbarregionen Tula, Brijansk, Orlow und Smolensk. Die gleichnamige Hauptstadt Kaluga ist rund 180 Kilometer von Moskau entfernt. (APA, Reuters, 24.6.2023)