Synchronschwimmerinnen gewannen bei European Games in Polen nach der Technik-Kür auch in der Freien Kür und fixieren das Olympia-Ticket

Anna-Maria Alexandri und Erini-Marina Alexandri räumen bei den European Games ab. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Auschwitz/Breslau/Krakau/Rzeszów - Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben im Rahmen der European Games in Polen eine zweite Goldmedaille erobert. Zwei Tage nach EM-Gold in der Technik-Kür legten die Schwestern Gold in der Freien Kür nach. Der Lohn für den deutlichen Gewinn der Sammelwertung ist zudem der einzige zur Verlosung stehende Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Der Sieg des Duetts fiel erneut deutlich aus. Waren es am Donnerstag über 18 Punkte Vorsprung gewesen, so lagen die gebürtigen Griechinnen nach ihrer Darbietung diesmal über 23 Punkte vor den Ukrainerinnen Maryna Aleksijwa/Wladyslawa Aleksijwa und 32 vor den Britinnen Kate Shortman/Isabelle Thorpe.

Die Alexandris zeigten in Oswiecim erneut die Vorstellung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad unter den zwölf Teilnehmern im Finale. Die sonst dominierenden Russinnen sind aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine nicht wettkampfberechtigt.

Bronze für Schützen Schmirl, Strempfl, Thum

Nach dreimal Gold hat Österreichs Schützen-Team erstmals eine Bronzemedaille geholt. Alexander Schmirl, Martin Strempfl und Andreas Thum setzten sich in Wroclaw im Bewerb 10-m-Luftgewehr im Duell um Platz drei gegen ein ukrainisches Trio nach dem Gewinn von acht von neun Serien klar mit dem Punkte-Score von 16:2 durch. Die Qualifikation für das Finale hatte die rot-weiß-rote Equipe nur um 0,3 Ringe verpasst.

Strempfl hatte am Freitag mit dem Luftgewehr durch Rang vier im Einzel den ersten Quotenplatz für die österreichischen Schützen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geholt.

ÖOC-Teams im 3x3 Basketball im Viertelfinale out

Für die österreichischen Teams im 3x3 Basketball ist im Viertelfinale Endstation gewesen. In beiden Fällen ging es sehr knapp zu. Die rot-weiß-roten Männer unterlagen in Krakau Belgien 20:21, die Frauen-Equipe den Spanierinnen 16:18.

Die Niederlage des Männer-Teams war besonders bitter. Matthias Linortner, Filip Krämer, Nico Kaltenbrunner und Martin Trmal führten fünf Minuten vor Schluss 15:13, gerieten dann 16:19 in Rückstand, ehe sie zurückschlugen und 20:19 in Front gingen. Ein misslungener Freiwurf-Versuch Kaltenbrunners 1:44 Min. vor Schluss vereitelte den vorzeitigen Sieg, den holten sich dafür die Belgier mit 1:36 Min. auf der Uhr mit einem erfolgreichen Distanzwurf. In der Gruppenphase waren die Österreicher unbesiegt geblieben.

Die Österreicherinnen mit Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Rebekka Kalaydjiev und Camilla Neumann hatten nach einer 5:0-Führung 15 Sekunden vor Schluss bei 16:16 alle Siegchancen, den letzten Zweipunkter holten sich aber die Spanierinnen.

Viertelfinalout von Tischtennismixed Gardos/Polcanova

Das österreichische Mixed-Doppel Robert Gardos/Sofia Polcanova ist im Tischtennis-Viertelfinale ausgeschieden und hat damit den angestrebten Olympia-Quotenplatz vorerst verpasst. Nach einem am Vortag eingefahrenen Auftaktsieg in Krakau unterlagen die beiden den topgesetzten Rumänen Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu 1:3 (12,-7,-3,-4). Im Einzel waren davor Gardos und Polcanova wie auch ihr Landsmann Daniel Habesohn ins Achtelfinale eingezogen.

Gardos/Polcanova drehten wie bei der EM 2022 den ersten Satz nach Rückstand zur Führung, unterlagen dann aber ebenso wie in München noch klar. Szocs ist Polcanovas Europameister-Doppelpartnerin, Frauen- und Männer-Doppel werden in Krakau aber nicht ausgetragen. Dafür aber eben das Einzel, und da siegten bei ihrem jeweiligen Einstieg in die Konkurrenz die als Nummer zwei gesetzte Europameisterin Polcanova mit einem 4:0 (5,5,6,7) gegen die Griechin Aiaterini Toliou und Gardos (Nr. 14) mit einem 4:1 (-8,12,6,9,9) gegen den Finnen Benedek Olah sicher.

Habesohn schaffte gegen den Briten Liam Pitchford (9) mit einem 4:3 (-6,8,-6,-10,8,5,5) einen Außenseitersieg. Im Entscheidungssatz dominierte der Wiener ab dem Stand von 5:5. "Ich habe nach dem vierten Satz meine Taktik geändert, konnte sein Spiel ab da besser lesen und darauf mein Spiel aufbauen", sagte Habesohn. Am Freitag hatte er gegen den Griechen Ioannis Sgouropoulus 4:1 gewonnen. Habesohns nächster Gegner stand vorerst noch nicht fest, Gardos trifft am Sonntag auf den Slowenen Darko Jorgic (4) und Polcanova auf die Französin Yuan Jia Nan.

Der Team-Bewerb - für Österreich nur bei den Frauen u.a. mit der am Freitag in der zweiten Einzel-Runde ausgeschiedenen Karoline Mischek - beginnt am Mittwoch. Achtelfinalgegnerinnen der Österreicherinnen ist die Auswahl des Veranstalterlandes Polen.

Wasserspringer Schaller und Hart out

Österreichs Wasserspringer Nikolaj Schaller und Alexander Hart haben indes den Einzug ins Finale vom 3-m-Brett verpasst. Im Vorkampf in Rzeszow war Schaller nach fünf von sechs Sprüngen als Zwölfter auf dem letzten Aufstiegsrang gelegen, fiel aber mit einem schwachen Versuch und gesamt 363,00 Punkten auf Rang 18 zurück. Auf den Aufstieg fehlten dem 22-Jährigen 18,30 Zähler. Hart schloss unter 31 Konkurrenten mit 355,45 Punkten als 21. ab.

Schaller und Hart sind gemeinsam am Mittwoch auch noch im Synchron-Bewerb vom 3-m-Brett im Einsatz, am Montag tritt Schaller zudem wie sein Landsmann Darish Lotfi vom 1-m-Brett an. Den nächsten rot-weiß-roten Einsatz absolviert am Sonntagvormittag Cara Albiez im 3-m-Bewerb der Frauen. Das für den Nachmittag geplant gewesene Antreten von Lotfi und Anton Knoll im Synchron-Bewerb vom Turm wurde gestrichen. Knoll bleibt damit noch der für Dienstag angesetzt Turm-Bewerb solo. (APA, red, 24.6.2023)