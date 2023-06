Die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) liegt in Umfragen voran und dürfte einen klaren Sieg einfahren

In den letzten Umfragen kam die Partei von Ministerpräsident Mitsotakis auf mehr als 40 Prozent. IMAGO/ANE Edition

Athen – In Griechenland haben am Sonntagmorgen (7 Uhr Ortszeit, 6 Uhr MESZ) die Parlamentswahlen begonnen. Als klarer Favorit gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die oppositionelle Linkspartei Syriza mit dem ehemaligen Regierungschef Alexis Tsipras (2015-2019) als Spitzenkandidat dürfte den Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden.

Erste Ergebnisse gegen 20 Uhr

In letzten Umfragen kam Mitsotakis' Partei auf mehr als 40 Prozent der Stimmen, Syriza lag bei rund 20 Prozent. Das Wahlgesetz sieht einen automatischen Bonus von mindestens 20 Mandaten für die stimmenstärkste Partei im Parlament mit 300 Sitzen vor. Erreicht die Nea Dimokratia rund 40 Prozent, könnte sie dadurch erneut mit bequemer Mehrheit im Parlament alleine regieren.

Insgesamt gehen 32 Parteien ins Rennen. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ). Unmittelbar danach werden Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet. Mit aussagekräftigen Ergebnissen auf Basis ausgezählter Stimmen ist gegen 20 Uhr (19 Uhr MESZ) zu rechnen. (APA, 25.6.2023)