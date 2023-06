Die Aktion der zwei Klimaaktivsten im Rahmen des Europaforums in Göttweig war eigentlich für den Konvoi von Bundeskanzler Nehammer vorgesehen

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde niemand festgenommen. APA/ANDREAS STROH

Göttweig - Mitglieder der Letzten Generation haben am Samstagnachmittag im niederösterreichischen Göttweig irrtümlich den Konvoi des bulgarischen Präsidenten Rumen Radew im Rahmen des "Euroapaforums" blockiert. Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten hatten die Fahrzeugkolonne für jene von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gehalten. Nehammer-Sprecher Daniel Kosak berichtete jedoch später auf Twitter, dass es sich dabei um den falschen Konvoi gehalten habe.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte, dass sich zwei Aktivisten vor einen Konvoi gestellt, ein Pulver in die Luft geworfen und sich schließlich festgeklebt hätten. Die beiden Aktivisten hätten sich in der Folge selbst von der Fahrbahn gelöst. Ihre Personendaten seien festgehalten worden. Festnahmen habe es nicht gegeben, so der Sprecher. (APA, 25.6.2023)