Im Rahmen der vierten Awardshow am Donnerstag und der fünften am Freitag - das war auch letzte des diesjährigen Festivals - vergaben die Juroren weitere Preise für die weltweit kreativste Werbung. Österreich war mit 43 Einreichungen bei den Cannes Lions im Rennen. Für eine aus den USA eingereichte Kampagne mit österreichscher Beteiligung in der Kategorie "Creative Strategy" bleibt es bei der Shortlist-Platzierung. Hier ein Überblick der Grand-Prix-Gewinner der vierten und fünften Award-Show. Wer die Hauptpreise der ersten Awardshows gewonnen hat, sehen Sie hier.

Film Lions

1.867 Einreichungen langten in der Kategorie "Film" ein, davon wurden 49 mit einem Löwen prämiert: sechs Arbeiten erhielten Gold, 16 Silber und 25 Bronze. "Relax, it's iPhone – R.I.P. Leon" von Apple Inc. (Cupertino, USA) für Apple Inc. konnte einen Grand Prix für sich entscheiden. Ein zweiter Grand Prix in dieser Kategorie ging an "The Last Photo" für ITV X CALM von adam&eveDDB London (UK).

CANNES LIONS 2023 GRAND PRIX THE LAST PHOTO

iPhone 14 | R.I.P. Leon | Apple

Glass: The Lion for Change

Die Kategorie "Glass: The Lion for Change" zählte 184 Einreichungen, sieben davon wurden mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: eine mit Gold, zwei mit Silber und drei mit einem Bronze-Löwen. Den Grand Prix sicherte sich Cheil Worldwide mit "Knock Knock" für die nationale Polizeibehörde von Korea. Inspiriert vom Morsecode, bietet "Knock Knock" Opfern häuslicher Gewalt die Möglichkeit, die Polizei durch einen stummen Alarm um Hilfe zu rufen.

Cheil Seoul Knock Knock for Korean Police Agency

Sustainable Development Goals Lions

Von den 691 Einreichungen in der Kategorie "Sustainable Development Goals" wurden 21 Arbeiten mit Löwentrophäen ausgezeichnet. Vergeben wurden zwei Löwen in Gold, acht in Silber sowie zehn weitere in Bronze. Der Grand Prix in dieser Kategorie ging an "Where to Settle" von McCann Polen für Mastercard – eine Plattform, die es ukrainischen Flüchtlingen ermöglicht, die Lebenshaltungskosten und Einkommensmöglichkeiten in ausgewählten Städten und Gemeinden Polens zu eruieren.

Mastercard - Where to Settle (case study) Sustainable Development Goals Grand Prix Cannes Lions 2023

The Dan Wieden Titanium Lions

Drei der insgesamt 176 Einreichungen in dieser Kategorie wurden mit einem Titanium-Löwen prämiert. Mit dem Grand Prix wurde "The First Digital Nation" von The Monkeys, Part of Accenture Song, Sydney (AUT) für The Government of Tuvalu ausgezeichnet. Die Arbeit war von Tag eins in der Vorentscheidung bis zur letzten Jury-Tagung, die am höchsten bewertete Arbeit der diesjährigen Cannes Lions. Tuvalu, ein kleiner Inselstaat im Pazifik, steht vor dem Untergang durch den steigenden Meeresspiegel. Um sein kulturelles Erbe und seine Geschichte zu bewahren, startete Tuvalu die Initiative, sich weltweit als erste digitale Nation im Metaversum zu etablieren.

'First digital nation': Tuvalu turns to metaverse as rising seas threaten existence

Tuvalu says it plans to build a digital version of itself, replicating islands and landmarks and preserving its history and culture, as rising sea levels threaten to submerge the tiny Pacific island nation. Subscribe to Guardian News on YouTube ► http://bit.ly Guardian News

Grand Prix for Good

Der "Grand Prix for Good” ging an „Anne De Gaulle" für Fondation Anne De Gaulle Association von Havas Paris (Frankreich).

ANNE DE GAULLE | Havas Paris | Fondation Anne de Gaulle

Brand Experience & Activation Lions

Die Kategorie "Brand Experience & Activation" zählte 2.226 Einreichungen, wovon 69 mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: elf mit Gold, 25 mit Silber und 32 mit einem Bronze-Löwen. Den Grand Prix sicherten sich Apple Inc. (Cupertino, USA), EA Sports und Redwood City mit "FIFA 23 X TED Lasso" für EA Sports und Apple Inc.,

FIFA 23 | Official Ted Lasso Trailer

Creative Business Transformation Lions

Von 251 Einreichungen in der Kategorie "Creative Business Transformation" wurden zehn prämiert – davon zwei mit Gold, drei mit Silber und vier mit Bronze. Der Grand Prix – der bereits zweite in dieser Woche – ging an "ADLaM - an Alphabet to Preserve a Culture" für Microsoft von McCann New York (USA).

Can an alphabet preserve a culture?

Creative Commerce Lions

467 Einreichungen wurden in der Kategorie "Creative Commerce" verzeichnet. Insgesamt 17 Einreichungen wurden prämiert: vier Arbeiten erhielten Gold, vier Silber und acht Bronze. Den Höchstpreis in dieser Kategorie sicherte sich Wunderman Thompson Riyadh (Saudi-Arabien) mit der Kampagne "The Subconscious Order" für den Lieferdienst HungerStation. Künstliche Intelligenz und Eye-Tracking am Smartphone sollen das für Nutzerinnen und Nutzer richtige Essen finden.

Hungerstation The Subconscious Order

Creative Effectiveness Lions

Von 289 Einreichungen in der Kategorie "Creative Effectiveness" wurden 16 ausgezeichnet – davon drei mit Gold, fünf mit Silber und sieben mit Bronze. Der Grand Prix ging an "Shah Rukh Khan-My-Ad" für Mondelez von Ogilvy Mumbai (Indien). Im Rahmen der datengetriebenen Kampagne wurde mithilfe von maschinellem Lernen Werbung für tausende kleine Geschäfte kreiert, die helfen sollen, ihre Verkaufszahlen während der Pandemie zu steigern.

SHAH RUKH KHAN MY AD

Creative Strategy Lions: Shortlist mit österreichischer Beteiligung

Von 774 Einreichungen in der Kategorie "Creative Strategy" wurden 25 prämiert – davon vier mit Gold, acht mit Silber und zwölf mit Bronze. Den Grand Prix nahm Publicis Conseil Paris (Frankreich) für die Renault-Kampagne "Renault - Plug-In" entgegen – eine Peer-to-Peer App, die die Fahrer von Elektroautos mit Besitzern von Heimladestationen zusammenbringt. Wie ein "Airbnb für Ladestationen" löst dieses neue Geschäftsmodell das Problem, lange Strecken durch abgelegene Orte ohne Ladestationen zu fahren.

Renault - Plug Inn (case study) Creative Strategy Grand Prix at the Cannes Lions 2023

Die Kampagne "Famous Orders: The Global Platform" für McDonald's von Wieden+Kennedy New York (USA) erlangte eine Shortlistplatzierung in der Subkategorie Multi-Market Strategy. An dem Erfolg beteiligt waren auch die heimischen Agenturen DDB Wien, Kubik und Stargate Group.

Innovation Lions

Die Kategorie "Innovation" zählte 152 Einreichungen, die von der Jury mit insgesamt sechs Löwen ausgezeichnet wurden: eine mit Gold, eine mit Silber und weitere drei mit Bronze. "MouthPad^" von Wunderman Thompson Lima (Peru) und Augmental San Francisco (USA) für Augmental konnte einen Grand Prix für sich entscheiden. Daseröffnet Menschen mit Behinderungen durch Zungensteuerung eine neue Möglichkeit, mit der Welt zu interagieren.

Cannes Lions 2023 | WUNDERMAN THOMPSON | MouthPad

Mobile Lions

Die Kategorie "Mobile" verzeichnete 348 Einreichungen, wovon zwölf mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: zwei erhielten Gold, drei Silber und sechs Bronze. Der Grand Prix geht auf das Konto von Argentinien: GUT Buenos Aires konnte die Jury mit "World Cup Delivery" für den Lieferdienst PedidosYa überzeugen. Über die Lieferservice-App erhielten Millionen von argentinischen Fußballfans inszenierte Zustell-Benachrichtigungen: Anstatt bestellter Speisen konnten die Fans in Echtzeit den Flug, der die World Cup Trophäe 2022 nach Argentinien brachte, live mitverfolgen.

PedidosYa - World Cup Delivery (case study) Mobile Grand Prix at the Cannes Lions 2023

