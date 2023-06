Ukrainische Soldaten in der Nähe der Front in der Region Donezk. REUTERS

Nach dem bewaffneten Aufstand des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin gegen die russische Militärführung sieht der Kreml keinen Einfluss auf den Fortgang des Kriegs gegen die Ukraine. Auf den Verlauf der "militärischen Spezialoperation" - so bezeichnet der Kreml den Angriffskrieg - wirke sich die Situation nicht aus, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow. Ihm sei auch nicht bekannt, dass sich die Haltung des Präsidenten gegenüber Verteidigungsminister Sergej Schoigu geändert habe.

Als Chef der russischen Privatarmee Wagner hatte Prigoschin Minister Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow Unfähigkeit vorgeworfen und die beiden für die vielen Niederlagen in dem Krieg verantwortlich gemacht. Er betonte immer wieder, dass der Krieg mit dem Minister und Gerassimow nicht zu gewinnen sei. Prigoschin beklagte auch Korruption, Bürokratie, Betrug und Diebstahl in den russischen Streitkräften unter der Führung der beiden.

Selenskj: "Schwäche in vollem Umfang"

Der Machtkampf eskalierte während einer womöglich entscheidenden Phase des Kriegs in der Ukraine. Die ukrainische Armee hat vor kurzem ihre lange erwartete Offensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete begonnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte Prigoschins Aufstand gegen Moskau ein Zeichen der Schwäche. "Schwäche in vollem Umfang", schrieb er auf Telegram. Auf Twitter betonte er, dass der Kreml an einem Tag gezeigt habe, "wie leicht es ist, russische Städte und wahrscheinlich auch Waffenarsenale zu erobern". Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk sprach von einer "einmaligen Chance für die ukrainische Armee, unsere Gegenoffensive mit neuem Elan voranzutreiben".

Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, sprach laut einer ukrainischen Nachrichtenagentur davon, dass das Chaos in Russland den ukrainischen Truppen nutzen könnte. Aktuell wäre es aber noch zu früh, um konkrete Konsequenzen des Wagner-Aufstandes für den Ukraine-Krieg abzuschätzen. Bis jetzt wäre es etwa noch nicht absehbar, dass russische Truppen von der Front in der Ukraine abgezogen wurden, um die Situation in Russland zu stabilisieren, so die ukrainischen Behörden. Die Ukraine würde sich weiter eng mit ihren internationalen Verbündeten abstimmen, und Selenskyj hat auch bereits nach weiteren Waffenlieferungen gerufen.

Britischer Geheimdienst: "taktische Fortschritte"

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Informationen britischer Geheimdienste bei ihrer Offensive auch "schrittweise, aber stetige taktische Fortschritte" gemacht. Die Einheiten hätten sich in den vergangenen Tagen neu formiert und größere Offensivoperationen im Osten und Süden des Landes geführt, meldete das britische Verteidigungsministerium am Sonntag.

Dafür nutzten sie Erfahrungen aus den ersten beiden Wochen der Gegenoffensive, um ihre Taktik für die Angriffe auf die gut vorbereiteten russischen Verteidigungsanlagen zu verfeinern. Russische Kräfte hätten ihrerseits "erhebliche Anstrengungen" für einen Angriff nahe der Stadt Kreminna im ostukrainischen Gebiet Luhansk unternommen. "Das spiegelt wahrscheinlich die andauernden Anweisungen der russischen Führung wider, wann immer möglich in die Offensive zu gehen", kommentierte das britische Ministerium. "Russland hat einige kleine Fortschritte gemacht, aber die ukrainischen Streitkräfte haben einen Durchbruch verhindert."

Angeblich Gebiet bei Donezk befreit

Nach Angaben von Oleksandr Tarnawskij, dem ukrainischen Kommandeur an der Südfront, haben die ukrainischen Streitkräfte am Wochenende ein Gebiet in der Nähe von Krasnogorowka, westlich des von Russland besetzten Zentrums von Donezk, befreit. Dem Kommandanten zufolge sei das Gebiet zuvor unter russischer Kontrolle gewesen, seit von Moskau unterstützte Separatisten es 2014 eingenommen hatten. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Außerdem habe die ukrainische Armee laut der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Maliar eine Offensive in der Nähe einer Gruppe von Dörfern rund um Bachmut gestartet. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. (APA, red, 25.6.2023)