Der Youtuber schreibt Nachrichten auf die Straße. Screenshot Ryder Calm Down, Youtube

"Hallo Papa. Deine Pizza ist da" schreibt der Youtuber Ryder Calm Down auf die Straße vor seinem Elternhaus. Dafür verwendet er aber keine Malkreiden aus dem Spielzeuggeschäft, sondern Ryder hat seinen Pickup-Truck in einen riesigen Matrixdrucker umgebaut. Bei dieser Technik werden die Zeichen aus einzelnen Punkten zusammengesetzt. Die Variante des Youtubers kann auch längere Linien erzeugen - und so entsteht ein riesiger Schriftzug auf der Straße.

Wasser statt Tinte

Der Bastler hat dafür einen "Drucker" gebastelt, den er an das Heck seines Trucks geschraubt hat. Statt Tinte oder einem Farbband kommt aber Wasser zum Einsatz. Im Prinzip besteht der Drucker aus zwölf Ventilen, die beim Öffnen einen Punkt oder eine Linie auf die Straße "drucken", nach und nach entsteht so das gewünschte Schriftzeichen. Ryder hat seine Tüfteleien im Video erläutert: Herzstück ist ein Raspberry Pi mit einer von ihm programmierten Software. Über eine Website kann der Youtuber den gewünschten Text eingeben und diesen sogar noch während der Fahrt ändern.

Der Text wird daraufhin in ein Bild umgewandelt und in einzelne Sektoren für den Drucker aufgeteilt. Diese werden wiederum in einzelne Bildpunkte, also Pixel, heruntergebrochen. Die Steuerungssoftware sorgt dann dafür, dass in dunklen Bereichen das Ventil aufgedreht wird, in hellen bleibt das Ventil geschlossen - so entsteht ein Schriftzug. Die "Auflösung" ermittelte der Youtuber mit einem Maßband, indem er das Ventil in unterschiedlichen Höhen öffnete. Daraus ergaben sich unterschiedlich große Wasserflecken, also die Bildpunkte des Drucks.

I turned my pickup truck into a printer

It's like skywriting - but on the road. I turned my truck into the "world's largest" dot matrix printer. Now I can leave drive-by messages in front of friends' houses. This was a project I thought of during the pandemic. I ordered the supplies a few years ago Ryder Calm Down

Das Wasser für den Druck wird in einem Kübel am Heck des Trucks transportiert. Strom kommt von der 12-Volt-Buchse des Autos. Als Pumpe kommt die Waschanlage für die Windschutzscheibe des Trucks zum Einsatz. Verkabelt wurde das Ganze mit Lautsprecherkabeln - denn die sind billig, wie Ryder erklärt. Nach einigen Versuchen hatte Ryder Calm Down schließlich die Auflösung und die Ausrichtung der Buchstaben optimiert - heraus kam ein zuverlässig funktionierender Drucker am Heck des Autos und lesbare Buchstaben.

Der Youtuber aus Toronto in Kanada ist für seine kreativen Basteleien bekannt. Jüngst entwickelte er ein System zur Abwehr von "Porch Pirates", also Paketdieben. Sobald diese ein vor der Tür abgelegtes Paket aufheben, ertönt ein Alarm und die Diebe werden mit Mehl markiert. Das erinnert sehr an die viralen "Glitter Bomb"-Videos des Tüftlers Mark Rober. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht Paketdieben die Tour mit feinem Glitter und Furzspray zu vermiesen. (red, 25.6.2023)