Auch in mindestens acht weiteren Städten wurde protestiert. IMAGO/Pixsell

Belgrad – In Serbien haben Medienberichten zufolge erneut Zehntausende Menschen gegen Gewalt demonstriert. In Belgrad war es der achte Protest in Folge, auch in mindestens acht weiteren Städten gingen die Menschen am Samstag auf die Straße. Auslöser der Demonstrationen waren zwei Amokläufe, bei denen im Mai 18 Menschen getötet worden waren.

Der Zorn der Bürger bei den Protesten richtete sich wie schon zuvor auch gegen Präsident Aleksandar Vučić, die Regierung und von ihr kontrollierte Boulevardmedien, die Kritikern zufolge zum Hass anstacheln und Gewalt verherrlichen.

Proteste in Serbien: Wer ist Aleksandar Vučić?

Seit den beiden Amokläufen, bei denen 18 Menschen ums Leben kamen, versammeln sich wöchentlich Protestierende in der Hauptstadt Belgrad, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Sie geben allen voran den Medien und dem Präsidenten Aleksandar Vučić die Schuld an der Tragödie DER STANDARD

Zeitweise Autobahn-Blockade

In Belgrad blockierten die Demonstranten zeitweise die Stadtautobahn. Weitere Demonstrationen fanden in den Großstädten Novi Sad, Niš und Kragujevac statt sowie in den kleineren Städten Kraljevo, Subotica, Vranje, Šabac und Leskovac. Zu der Kundgebung hatten linke und liberale Oppositionsparteien sowie Bürgerbewegungen aufgerufen.

Die zwei nicht zusammenhängenden, aber zeitlich nahen Amokläufe haben Serbiens Gesellschaft tief erschüttert: Ein 13-Jähriger hatte Anfang Mai in einer Belgrader Schule neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Einen Tag später schoss ein 21-Jähriger in einem Dorf bei Belgrad auf Menschen und tötete acht von ihnen. (APA, 25.6.2023)