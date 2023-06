Das Tier wurde von der Polizei auf einem Parkplatz gefunden. APA/LPD WIEN

Wien – Einen kuriosen Fund haben Polizisten am Freitag in Wien-Hernals in der Amundsenstraße gemacht: Die Beamten stießen in einem Gebüsch in einem Waldstück neben einem Parkplatz auf einen 1,5 Meter langen Königspython.

Ein Polizist hob die bereits sichtlich geschwächte Würgeschlange daraufhin auf und sicherte sie. Daraufhin wurde der Python der Tierrettung übergeben. Es soll sich um ein vermutlich ausgesetztes Jungtier handeln, hieß es von der Polizei. (APA, 25.6.2023)