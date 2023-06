Daniela Prugger aus Kiew, Florian Niederndorfer

Die russischen Luftangriffe in der Ukraine reißen nicht ab. Foto:AP / Andrew Kravchenko

Dass Jewgeni Prigoschin, der Anführer der Wagner-Truppen, seinen Vormarsch auf Moskau am Samstagabend abgeblasen hat, versetzt der hoffnungsvollen Stimmung in der Ukraine einen Dämpfer. Konnten viele die Nachricht von einem drohenden Bürgerkrieg in Russland in den ersten Stunden kaum glauben, beherrschte das Thema am gestrigen Samstag bald nicht nur die Medien. Jeder, den man fragte, verfolgte genau mit, was in Russland passierte. "Wir dachten zuerst, das sei ein Fake", sagt die 22-jährige Slava, die am Samstag mit einem Freund im Zentrum von Kiew spazieren geht und so wie andere Passanten die ausgestellten und ausgebrannten russischen Panzer und gepanzerten Fahrzeuge vor dem St. Michaelskloster begutachtet.

Früher oder später endet der Krieg

"Ich hoffe und wünsche mir, dass es dort zu einer Art Machtübernahme kommt und der Krieg endet", erklärt der 28-jährige Viktor, der seine Harley Davidson, auf der eine ukrainische Flagge befestigt ist, neben den Panzern abstellt, die in Kiew zu einem beliebten Fotomotiv geworden sind.

"Früher oder später fällt jedes totalitäre ­Regime. Vor allem ein Imperium, das fremde Länder für sich beansprucht, aber nicht in der Lage ist, die Ordnung im eigenen Land wiederherzustellen", meint die 42-jährige Viktoria, die nach den noch nie dagewesenen Szenen eines potenziellen Putsches in Russland so wie viele andere in der Ukraine davon träumt, dass das Ende des Krieges ein kleines bisschen näher gerückt ist. Während viele Zivilsten hofften, träumten, sich freuten und am Sonntag enttäuscht waren, fällt das Fazit von ­politischen und militärischen Beobachtern optimistisch, aber nüchtern aus. Oleksandr Musiyenko, Leiter des Kiewer Thinktanks für militärische und rechtliche Studien, hält den gestrigen Putschversuch für eine "reale Situa­tion, die auf eine Vorbereitung für einen Bürgerkrieg hinweisen könnte". Offen bleibe die Frage, warum Prigoschin nicht bis nach Moskau sei. "Wir haben gesehen, dass sie nicht aufgehalten wurden, und sie haben sogar russische Hubschrauber und Kampfjets abgeschossen. Es ist kaum vorstellbar, dass das alles ohne Konsequenzen bleibt und dass Putin das alles einfach vergisst", erklärt der Experte. Immerhin seien in der Vergangenheit in Russland Kritiker schon für viel weniger aus dem Weg geräumt worden, als für den ersten handfesten Versuch in mehr als zwanzig Jahren, Putin zu stürzen. "Und wir haben gestern gesehen, dass ein Putsch möglich ist. Vielleicht fühlen sich andere davon inspiriert", hofft Musiyenko. "Denn was wir auch gesehen haben, war die Schwäche der russischen Regierung und Putins und wie wenig Rückhalt das Regime in der Bevölkerung und der Armee zu haben scheint."

Kurze Chance

Inwiefern die ukrainische Armee die instabile Lage in Russland für sich nutzen konnte, könne man erst in einigen Tagen absehen. "Für uns war das eine Chance, aber leider hat die politische Unruhe nur knapp zwei Tage ­gedauert. Das ist wenig Zeit", so der Militärexperte. Dass die Ukraine nicht vorab schon mehr wusste, wundert den österreichischen Militäranalysten Markus Reisner: "Das ist vor allem deshalb überraschend, weil der US-Nachrichtendienst vermutlich vorab Indizien für Prigoschins Plan gehabt hat", sagt er im Gespräch mit dem STANDARD am Sonntagnachmittag.

Das britische Verteidigungsministerium meldete heute, dass das ukrainische Militär "allmähliche, aber stetige taktische Fortschritte" in den von Russland besetzten Teilen des Landes mache. "Die ukrainischen Streitkräfte haben sich neu aufgestellt und führen wieder größere Offensivoperationen auf drei Hauptachsen in der Süd- und Ost­ukraine durch", erklärte das Ministerium. Demnach würden die Truppen die Erfahrungen aus den ersten beiden Wochen der Gegenoffensive nutzen, um "die Taktik für den Angriff auf die tiefe, gut vorbereitete russische Verteidigung zu verfeinern".

Der Krieg geht weiter

Die russischen Luftangriffe reißen indes nicht ab. Erst in der Nacht von Freitag auf Samstag erfolgte ein weiterer großflächiger Angriff mit Raketen und Drohnen. Laut Oberbürgermeister Witali Klitschko kamen allein in Kiew mindestens drei Menschen ums Leben. Erneut waren die Trümmer abgeschossener Raketen auf die Wohnhäuser gestürzt, während die Bewohner schliefen.

Auf die Moral der russischen Soldaten in der Ukraine dürften die Ereignisse indes fatale Auswirkungen haben, erklären Beobachter. Die ukrainischen Soldaten auf der anderen Seite gingen gestärkt und optimistisch aus der Situation hervor. "Doch sich darauf zu ver­lassen, dass Russland zusammenbricht oder es einen Bürgerkrieg dort gibt, wäre falsch", sagt der Politikanalyst und Pressesprecher der ersten Spezialkräfte-Brigade. "Um den Krieg zu beenden, müssen wir unsere Aufgabe an der Front schon selbst erledigen." (Daniela Prugger, Florian Niederndorfer, 25.6.2023)