Mona Mitterwallner liefert eine starke Leistung ab. IMAGO/Rolf Simeon

Krynica-Zdroj - Mona Mitterwallner hat am Sonntag bei den European Games in Polen im Mountainbike-Cross-Country-Bewerb, der auch als EM zählte, die Silbermedaille gewonnen. Die Tirolerin musste sich in Krynica-Zdroj nur der Niederländerin Puck Pieterse geschlagen geben. Diese kam nach 1:18:26 Stunden 26 Sekunden vor Mitterwallner ins Ziel. Bronze ging an die Schweizerin Sina Frei (+1:05 Min.).

Mitterwallners engere Landsfrau Laura Stigger kam auf den guten achten Rang (+2:11 Min.).

Das ÖOC-Team hat bei diesen Titelkämpfen damit bisher sieben Medaillen geholt und hält bei vier Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze. (APA, 25.6.2023)

Ergebnisse der European Games in Polen vom Sonntag:

Mountainbike - Frauen - Cross Country:

1. Puck Pieterse (NED) 1:18:26 Stunden

2. Mona Mitterwallner (AUT) + 26 Sek.

3. Sina Frei (SUI) +1:05 Min.

Weiter: 8. Laura Stigger (AUT) +2:11