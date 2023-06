Mona Mitterwallner liefert eine starke Leistung ab. IMAGO/Rolf Simeon

Krynica-Zdroj - Mona Mitterwallner hat am Sonntag bei den European Games in Polen im Mountainbike-Cross-Country-Bewerb, der auch als EM zählte, die Silbermedaille gewonnen. Die Tirolerin musste sich in Krynica-Zdroj nur der Niederländerin Puck Pieterse geschlagen geben. Diese kam nach 1:18:26 Stunden 26 Sekunden vor Mitterwallner ins Ziel. Bronze ging an die Schweizerin Sina Frei (+1:05 Min.).

Mitterwallners engere Landsfrau Laura Stigger kam auf den guten achten Rang (+2:11 Min.).

Das ÖOC-Team hat bei diesen Titelkämpfen damit bisher sieben Medaillen geholt und hält bei vier Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze. (APA, 25.6.2023)