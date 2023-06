Kourtney Kardashian hat bekanntgegeben, welches Geschlecht ihr Baby mit Travis Barker hat. Sagen Sie nicht, das hätte die gleiche Bedeutung, als würde in China ein Radl umfallen. In der Welt der Rampenschauen sind das Nachrichten von weitreichender Bedeutung. Nicht zuletzt aufgrund der Art und Weise, wie die Botschaft unter die Leute gebracht wurde.

Kourtney Kardashian und Travis Baker erwarten einen Buben. APA/AFP/ANGELA WEISS

Der Realitystar und der Blink-182-Schlagzeuger veröffentlichten einen Instagram-Post von ihrer sogenannten Gender-Reveal-Party. Das ist eine in den USA übliche Sause, bei der das Babygeschlecht Freunden und Familie durch einschlägige Hinweise eröffnet wird. Diese Hinweise sind meistens nicht besonders subtil, meistens geht es um Hellblau oder Rosa. Bei den Kardashians flatterten blaue Luftschlangen durchs Video, womit alles klar sein sollte.

Die Enthüllung des Geschlechts folgte damit nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft. Erst am 17. Juni hatte die 44-jährige Kourtney bei einem Konzert mit Barker in Los Angeles ein Schild mit der Aufschrift "Travis I'm Pregnant" in Richtung des werdenden Vaters hochgehalten. Dem Drummer fielen nach dieser Ankündigung nicht die Sticks aus der Hand, vielleicht hatte er schon davor eine klitzekleine Ahnung, zumal Kardashian kurze Zeit später Bilder von ihrem Babybauch postete. Egal, Inszenierung ist alles. Wir wissen das alles sowieso nur aus dritter, vierter oder fünfter Hand.

Kussverbot, Kondompflicht

Alles Private ist öffentlich, heißt es auch bei Kicker Neymar und Bruna Biancardi. Laut bild.de haben der Stürmer von Paris Saint-Germain und seine Freundin vertraglich vereinbart, dass er neben ihr mit anderen Frauen flirten und Sex haben darf, solange er sich an drei Regeln hält: Verbot von Küssen auf den Mund erstens, beim Sex mit einer anderen Frau müsse Neymar zweitens ein Kondom benutzen, und: Die Affäre dürfe nicht öffentlich werden.

Nachrichten von Neymar und Bruna Biancardi. imago images / ZUMA Press

Besonders Letzteres könnte sich als problematisch herausstellen, denn speziell dieses Promipaar tendiert dazu, alles – wirklich alles – dem einschlägig interessierten Publikum mitzuteilen. So postete ein reuiger Neymar zuletzt eine Liebeserklärung, nachdem offenbar genau Regel Nummer drei nicht gegriffen haben dürfte: "Ich brauche dich in UNSEREM Leben. Ich behaupte, dass ich jeden Tag Fehler mache, auf und neben dem Spielfeld. Aber meine Fehler in meinem Privatleben behebe ich zu Hause." In der Fehlerbehebung hält er sich freilich alle Möglichkeiten offen, blöd ist er ja auch nicht: "Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, aber HEUTE kannst du dir sicher sein, dass ich es versuchen möchte." Und was morgen ist, darüber reden wir morgen. (Doris Priesching, 26.6.2023)