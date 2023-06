Es ist das nächste Großprojekt, an dem das Bildungsministerium arbeitet: Nachdem im Jänner die neuen Lehrpläne für die Volks- und Mittelschule sowie AHS-Unterstufe erlassen wurden, sind nun die berufsbildenden Schulen dran. Bis 2027 sollen für den gesamten Bereich 250 neue Lehrpläne entwickelt werden. Für Unruhe in Lehrerkreisen sorgen derzeit erste Ideen für die Handelsakademien (HAK). Lehrkräfte fürchten, dass die zweite Fremdsprache, die jetzt in allen fünf Jahren bis zur Matura verpflichtend ist, unter die Räder kommen könnte.

Wie viele Sprachen brauchen künftige Arbeitskräfte? Oder sollten sie besser Englisch perfektionieren?

Die Lehrergewerkschaft lobt den partizipativen Ansatz bei der Entwicklung des neuen HAK-Lehrplans. Beim Thema Fremdsprachen gibt es viel Gesprächsbedarf. Getty Images / James McQuillan

Eine dieser kritischen Stimmen gehört Tamara Topolanek, der Leiterin der Arbeitsgemeinschaft der Russischlehrerinnen und Russischlehrer Oberösterreichs. "Der neue Lehrplan macht de facto eine Abschaffung der zweiten lebenden Fremdsprache, zum Beispiel Französisch, Spanisch, Italienisch oder Russisch, an einigen Standorten nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich", sagt sie zum STANDARD: "In Zukunft soll Englisch als Sprache in der Wirtschaft ausreichen", bringt sie die Ängste vieler Lehrkräfte für andere Sprachen auf den Punkt. "Aber Englisch allein reicht nicht!", warnt Topolanek vor Nachteilen für Österreichs künftige Wirtschaftsfachkräfte, die mit der "fundierten Kenntnis einer weiteren Fremdsprache" nach der HAK ein wertvolles "Alleinstellungsmerkmal" hätten, das man erhalten müsse: "Wir brauchen gut ausgebildete Absolventinnen und Absolventen, die über den Tellerrand einer eindimensionalen, von Englisch dominierten Welt hinaussehen." Die Pädagogin betont noch einen Aspekt: "Fremdsprachenkenntnisse fördern auch das gegenseitige Verständnis und den sozialen Zusammenhalt."

Pionierarbeit bei neuem Lehrplan

Was hält die BMHS-Lehrergewerkschaft von den bis jetzt vorliegenden HAK-Lehrplanelementen? Nachfrage bei Andrea Langwieser, der Vorsitzenden der Bundesfachgruppe kaufmännische Schulen. Die Christgewerkschafterin bestätigt, dass "die zweite Fremdsprache das große Fragezeichen" ist, beruhigt die betroffenen Kolleginnen und Kollegen aber mit Hinweis auf den Beginn der Lehrplanarbeit im kommenden Herbst: "Niemand muss Angst haben, dass es die zweite lebende Fremdsprache nicht mehr geben wird. Die Sprachen kommen nicht unter die Räder."

Langwieser weist auf die enge Einbindung viele sogenannter Anspruchsgruppen durch die Abteilung für kaufmännische mittlere und höhere Schulen im Ministerium bei der HAK-Lehrplanentwicklung hin. Sie sieht darin sogar "Pionierarbeit" und einen "Meilenstein", weil zum ersten Mal "schon im Vorfeld alle Gruppen eingebunden worden sind, um einen zukunftsorientierten Lehrplan zu entwickeln." Ein erstes konkretes Ergebnis nach massiver Kritik seitens der Lehrkräfte und der Bundesfachgruppe sei eine eigens installierte Arbeitsgruppe mit Lehrkräften. Deren zweite Gesprächsrunde ist für 6. Juli angesetzt.

Tatsächlich sind in die Entwicklungsarbeit am neuen HAK-Lehrplan Schülerinnen und Schüler (erstmals), Elternvertreter, Lehrkräfte und Schulleitungen, Vertreter von Industrie, Wirtschaft und Arbeiterkammer sowie Expertinnen aus der Wissenschaft involviert.

Viele mit Erstsprache Türkisch oder BKS

Diesen offenen Ansatz lobt auch Elisabeth Hasiweder, die in der GÖD die Unabhängigen GewerkschafterInnen im BMHS-Bereich vertritt. Sie versteht aber die Sorgen der betroffenen Lehrkräfte, die fürchten, dass ihre Sprache quasi "ausstirbt", wenn sich zu wenige für ihr Unterrichtsfach entscheiden und dann keine Klasse zustande kommt (und damit auch diese Lehrkraft entbehrlich wird): "Wahlmöglichkeit klingt immer so toll", sagt Hasiweder: "Aber die Frage ist natürlich immer: Wie sieht es dann in der Realität aus? Gibt es auch die finanziellen Ressourcen dafür?" Die Linzer HAK-Lehrerin würde die Sprachdebatte überhaupt um noch einen Aspekt erweitern: "Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben eine andere Erstsprache als Deutsch, können aber derzeit nicht in ihrer Sprache maturieren. Wenn man schon neue Wahlmöglichkeiten schafft, warum nicht auch für Türkisch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch?"

Im Ministerium betont man, dass es sich um einen ersten "Vorschlag" handle und die Abschaffung der zweiten Fremdsprache an den HAKs "keineswegs im Raum" stehe. Man wolle eine "Weiterentwicklung, die zum Ziel hat, für das Fremdsprachenlernen zu motivieren, die internationale Kommunikation stärker zu fokussieren und schulautonome Möglichkeiten zu erweitern". Jede HAK könnte dann selbst entscheiden, ob sie eine noch stärkere Fokussierung auf Englisch möchte oder das derzeitige Sprachenprogramm (mit dem gleichen Stundenkontingent wie jetzt, zwölf Wochenstunden in fünf Jahren) beibehalten möchte, hieß es auf STANDARD-Anfrage.

Lieber eine Fremdsprache perfekt?

Hintergrund für diese geplante "Flexibilisierung der Angebotsstruktur" ist eine Studie der WU Wien, die Entwicklungsfelder für den BHS-Bereich aufzeigen sollte. Darin heißt es: "Einigkeit besteht allerdings darüber, dass die zweite lebende Fremdsprache aus Perspektive der Beschäftigungsfähigkeit keine große Relevanz hat, sondern Englisch die dominierende Fremdsprache ist." Als solche sei sie zunehmend auch "für die Studierfähigkeit relevant". Sprachenaffinen Schülerinnen sollte man das Erlernen einer zweiten lebenden Fremdsprache "jedenfalls auch weiterhin ermöglichen". Mit Blick auf die stärkere Individualisierung der Ausbildung und die gewünschte Stärkenorientierung wäre es jedoch "denkbar" und angesichts der Studienergebnisse auch "vertretbar, die zweite lebende Fremdsprache in manchen Schulformen zukünftig verstärkt als Wahlfach anzubieten".

Auch eine breit angelegte Befragung aller HAK-Leitungen und eine große "Resonanzrunde" mit Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen und Branchen habe gezeigt, "dass eine deutliche Rücknahme des Unterrichtsgegenstands ,Zweite lebende Fremdsprache’ gewünscht ist", teilte das Ministerium mit. (Lisa Nimmervoll, 26.6.2023)