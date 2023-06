19.40 REPORTAGE

Re: Traum vom eigenen Schloss – Märchen oder Millionengrab? Immer mehr Privatleute träumen davon, in einem Schloss zu leben. Aber die "Schlossrettung" ist eine Lebensaufgabe mit Überraschungen. Bis 20.15, Arte

20.15 SATIRE

Hinterholz 8 (Ö 1998, Harald Sicheritz) Herbert Krcal (Roland Düringer) und seine Gemahlin Margit (Nina Proll) träumen von einem Haus. Als sie im Wienerwald ein romantisches, aber renovierungsbedürftiges Haus finden, entschließen sie sich spontan zum Kauf und nehmen einen hohen Kredit auf. Damit besiegeln sie ihren finanziellen Untergang. Genial: Alfred Dorfer als schmieriger Banker. Zum 65. Geburtstag von Regisseur Harald Sicheritz. Bis 22.00, ORF 1

20.15 MEISTERHAFT

Sherlock Holmes – Spiel im Schatten (A Game of Shadows, USA 2011, Guy Richie) Im Jahre 1891 werden mehrere europäische Städte von Bombenanschlägen erschüttert. Der meisterhafte Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) erkennt als Drahtzieher seinen alten Feind Moriarty (Jared Harris), reißt Dr. Watson (Jude Law) unsanft aus den Flitterwochen und nimmt die Verfolgung auf. Rasant, mit einem Soundtrack von Hans Zimmer. Bis 23.00, Kabel 1

20.15 IN DER PROVINZ

Kaiserschmarrndrama (D 2020, Ed Herzog) Siebenter Fall nach einem Bestseller von Rita Falk: Provinzpolizist Franz Eberhofer hat den Mord an dem dorfbekannten Erotik-Webcam-Girl Simone zu klären. Dabei geht es bei ihm privat gerade drunter und drüber. Gaudi mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Nora von Waldstätten, Michael Ostrowski, Maria Hofstätter. Bis 21.45, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Lebensgefährlich: Starkstromunfälle beim Zugklettern / Was Pflegekräfte brauchen, um im Beruf zu bleiben / Personalmisere in der Gastronomie. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DRAMA

Rocco und seine Brüder (Rocco e i suoi fratelli, I/F 1960. Luchino Visconti) Luchino Viscontis mit epischer Geste erzähltes Sozialdrama ist die Geschichte einer Familie aus dem Süden, die in die radikal verschiedene Kultur nördlicher Großstädte (Mailand) übersiedelt – und zerbricht. Pathetisch, bitter, kraftvoll bis in die Zehenspitzen: Alain Delon und Renato Salvatori. Bis 1.05, Arte

Es ist früh, und die Arbeit ruft: Max Cartier (li.), Alain Delon (Mitte) und Rocco Vidolazzi in „Rocco und seine Brüder“, 22.10 Uhr, Arte. © 1960 TF1

22.25 DOKUMENTATION

Fiaker – A echts Weana Kind Ulli Gladik begleitet die Fiakerinnen und Fiaker im Pferdestall, erlebt sie am Standplatz Stephansdom, beim Umgang mit ihren Pferden und in der Diskussion mit Tierschützerinnen und Tierschützern. Bis 23.20, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Gründerzeitbauten in Wiens Außenbezirken / Russisches Kunstschaffen zwischen Isolation und Repression. Festival der Regionen entlang der Summerauerbahn von Linz bis Horní Dvorište. Um 23.15 folgt die Doku Damit etwas bleibt – der Künstler Manfred Bockelmann. Bis 0.00, ORF 2