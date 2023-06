Die Turbulenzen in Moskau sind keineswegs vorbei. AP/Dmitri Lovetsky

Jewgeni Prigoschin, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, hat seinen dramatischen Marsch auf Moskau am Wochenende nach wenigen Stunden mit der Ankündigung, sich ins Exil nach Belarus zurückzuziehen, abgebrochen. Der Rückzug der Wagner-Gruppe wurde vom belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko vermittelt. Doch die Turbulenzen in Russland sind damit keineswegs vorbei. Da sind sich die Experten einig.

VIDEO: Wagner-Rebellion in Russland: Putin wirkt geschwächt

AFP

Auch für US-Außenminister Antony Blinken war der Vormarsch von Prigoschins Truppen auf Moskau, der damit die Machtstellung von Präsident Wladimir Putin angegriffen und Schwächen offenbart hat, "nicht der letzte Akt" im schon seit Monaten schwelenden Machtkampf zwischen dem Wagner-Anführer und der russischen Armeeführung – konkret Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Doch es bleibt weiter fraglich, inwiefern sich die Turbulenzen in den nächsten Tage fortsetzen.

Frage: Was könnte Putin als Nächstes tun?

Antwort: Der russische Präsident wurde seit seinem panischen TV-Auftritt vom Samstag, in dem er Prigoschin "Verrat" vorwarf, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Nach aktuellen Informationen ist derzeit auch keine weitere Ansprache des Präsidenten geplant. Das staatliche Fernsehen zeigte am Sonntag lediglich Auszüge eines Interviews mit Putin, das offenbar vor dem Aufstand aufgezeichnet worden war. Darin hatte sich Putin überzeugt gezeigt, alle militärischen Ziele in der Ukraine zu erreichen. In Moskau gelten derweil weiterhin höchste Sicherheitsmaßnahmen. Es ist jedoch unklar, ob sich Putin überhaupt in der russischen Hauptstadt aufhält. Spekulationen zufolge könnte er zunächst versuchen, mit einer Machtdemonstration auf den Aufstand zu reagieren – etwa mit Großangriffen in der Ukraine oder mit einer weiteren Verschärfung der Repression in Russland angesichts der fehlenden öffentlichen Unterstützung in den frühen Stunden von Prigoschins Aufstand. Ein Beispiel dafür waren die Straßenszenen in Rostow am Don, wo Prigoschin vorübergehend die Militäreinrichtungen unter seine Kontrolle gebracht hatte. Denn dort schien sich laut Medienberichten in der Zivilbevölkerung kaum jemand an der Anwesenheit Prigoschins und seiner Männer zu stören. Bilder zeigten Straßenkehrer, die trotz des Aufstands unbeirrt ihre Arbeit fortsetzten. Leute schüttelten den Kämpfern die Hände, brachten ihnen Essen, machten Selfies, und zum Schluss gab es offenbar gar Applaus für Prigoschin.

Frage: Was passiert mit Prigoschin?

Antwort: Prigoschin wurde in einer von Belarus vermittelten Vereinbarung Straffreiheit zugesichert, wie Putins Sprecher Dmitri Peskow mitteilte. Prigoschins Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. In einem Video der Agentur Ria war zuletzt zu sehen, wie Prigoschin das militärische Hauptquartier der Region in Rostow in einem Geländewagen verließ. Für die Sicherheitsgarantien für Prigoschin gab Putin laut Peskow sein Wort.

Frage: Was geht es mit Prigoschins Söldnern weiter?

Antwort: Nur rund 200 Kilometer vor der Hauptstadt drehten die Kolonnen der Wagner-Kämpfer am Samstag um und kehrten in ihre Lager zurück. Auch aus Rostow am Don zogen sie sich zurück. Dort war es am Sonntag nach dem Abzug der Wagner-Truppe ruhig, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria berichtete. Auf deren Video via Telegram kehrte ein Mann die Straße, Autos fuhren durch die Stadt. Die Wagner-Kämpfer, die sich nicht an Prigoschins selbsterklärtem "Marsch für Gerechtigkeit" beteiligt hätten, sollten Verträge mit dem Verteidigungsministerium abschließen. Die Kämpfer, die sich am Aufstand beteiligt hatten, erhielten wie Prigoschin laut Vereinbarung Straffreiheit.

Frage: Wie sieht es für Schoigu und Gerassimow aus?

Antwort: Das ist derzeit unklar. Kreml-Sprecher Peskow lehnte es ab zu sagen, ob Prigoschin weitere Zugeständnisse gemacht wurden. Dieser hatte nämlich auch die Entlassung des russischen Verteidigungsministers und des Generalstabschefs gefordert. Wie am Montag bekannt wurde, soll Schoigu offenbar russische Truppen besucht haben und somit erstmals seit den Ereignissen am Wochenende öffentlich aufgetreten sein. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Ria, der sich auf das Verteidigungsministerium beruft, werden zwar keine Einzelheiten über Zeit und Ort des Besuchs genannt, die Meldung macht aber deutlich, dass Schoigu weiterhin die Verantwortung trägt. In den sozialen Medien wurde zuvor ohne Angabe von Belegen spekuliert, dass Schoigu seinen Rücktritt angeboten habe und es bereits einen potenziellen Nachfolger gebe. Dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung. Fest steht: Trotz seiner langjährigen Freundschaft mit Putin – sie waren auf gemeinsamen Angelausflügen, spielten im gleichen Hockeyteam – wackelt Schoigus Position gehörig.

Frage: Wie kann die Ukraine Kapital aus der Situation schlagen?

Antwort: Inwiefern die ukrainische Armee die instabile Lage in Russland für sich nutzen konnte, wird man wohl erst in einigen Tagen wissen. Auf die Moral der russischen Soldaten in der Ukraine dürfte der Aufstand jedenfalls fatale Auswirkungen haben. Die ukrainischen Soldaten auf der anderen Seite dürften gestärkt und optimistisch aus der Situation hervorgehen. Andrij Tschernjak, ein Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdiensts (HUR), kündigte an, dass Kiew die Lage "maximal ausnutzen" wolle. "Wir werden es zu unserem Vorteil im politischen Bereich, im Informationsbereich und militärisch nutzen", sagte er, ohne konkret zu werden. Olexij Danilow vom ukrainischen Sicherheitsrat glaubt trotz des abgebrochenen Aufstands weiterhin an einen Kollaps der russischen Führung infolge von Prigoschins Angriff vom Wochenende, wovon die Ukraine profitieren würde. "Dieser Vorfall könnte unvorhersehbare Folgen losgetreten haben. Der Countdown hat begonnen", so Danilow, der glaubt, dass Prigoschins Vorgehen nur der erste Schritt war, um Putins System ins Wanken zu bringen. Demnach sei der Wagner-Anführer nur ein Teil einer Gruppe von Sicherheitsleuten, Beamten und Oligarchen, die mit Putin unzufrieden seien. Außerdem sei der Marsch auf Moskau ein Beweis für die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten und für ihre Fähigkeiten, und schaffe die Bedingungen für einen Machtwechsel. Danilow geht davon aus, dass Putin sich nur retten kann, indem er seine Kritiker aus den Reihen der Sicherheitskräfte entfernt, Wagner zu Fall bringt, in Russland das Kriegsrecht verhängt und Massenrepressionen einführt. Ein hochrangiger EU-Beamter sagte der "Financial Times", die Machtkämpfe in Russland seien die "beste Gegenoffensive, auf die wir alle hoffen konnten". Nun könne die Ukraine die gebrochene russische Moral zu ihrem Vorteil nutzen. (Flora Mory, 25.6.2023)