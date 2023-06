Was Babler und Co fordern, ist schwer abzuwickeln und leicht zu umgehen. Deshalb präferieren Fachleute eine Erbschaftssteuer

Mit ihrem Ruf nach einer höheren Vermögensbesteuerung treffen SPÖ-Chef Andreas Babler und seine Mitstreiter aus dem linken Lager einen wunden Punkt im Steuersystem: Arbeit wird in Österreich zu hoch, Kapital zu niedrig besteuert. Das verschärft nicht nur die Ungleichheit, sondern ist auch leistungsfeindlich und kostet dadurch Wachstum und Arbeitsplätze.

Dass Babler die Vermögensteuer zur Koalitionsbedingung macht, und nicht die Erbschaftsteuer, hat psychologische Gründe. APA/HELMUT FOHRINGER

Bei ihren Lösungsvorschlägen aber liegen Babler, die Arbeiterkammer und die Gewerkschaften falsch: Die Vermögensteuer, die sie fordern, hat gravierende Nachteile. Sie ist mühsam abzuwickeln, weil unzählige Vermögenswerte – nicht nur Geld und Wertpapiere, sondern auch Immobilien und Unternehmensanteile – jedes Jahr neu bewertet werden müssen. Die laufende Belastung lässt viele nach Schlupflöchern suchen oder sorgt für ständige Irritationen, die sich auch auf die politische Stimmung auswirken.

Deshalb hält Margit Schratzenstaller, die Budgetexpertin des Wirtschaftsforschungsinstituts, im STANDARD-Interview ebenso wie der neue Direktor des Instituts für Höhere Studien, Holger Bonin, eine Erbschaftsteuer für die bessere Alternative. Da im Todesfall Verlassenschaften ohnehin bewertet werden, ist sie einfach zu administrieren. Und da sie nur einmal schlagend wird, ist sie für Betroffene leichter verdaulich.

Rationaler Zugang

Bei der Erbschaftsteuer fällt auch das Argument weg, Einkommen werde doppelt besteuert: Aus Sicht der Erben ist es ein Zufluss, der sie reicher macht, ohne dass sie etwas dafür leisten mussten. Etwas davon an die Gemeinschaft abzugeben ist nur fair. Der Widerstand gegen Erbschaftsteuern geht viel stärker von den Erblassern aus, die ihr Vermögen über ihren Tod hinaus in der Familie halten wollen, als von jenen, die sie tatsächlich bezahlen.

Dass Babler dennoch die Vermögensteuer zur Koalitionsbedingung macht, was etwa den Neos gar nicht gefällt, und nicht die Erbschaftsteuer, hat psychologische Gründe: Beim Vermögen denkt man zuerst an die Reichen, bei Erbschaften auch an die Tante mit Sparbuch und kleinem Häuschen.

Dabei wäre die ökonomisch beste Kapitalbesteuerung eine, in der Erbschaften mit breiter Bemessungsgrundlage und einem niedrigen Satz besteuert werden – etwa einem niedrigen Freibetrag von ein paar Tausend Euro und einem Einheitssatz von 15 Prozent, der Erbinnen und Erben nicht wehtun würde. Große Vermögen hätten dann wenig Anreiz, ins Ausland zu flüchten, und Familienunternehmen wären nicht in ihrer Existenz gefährdet, wenn man ihnen genügend Zeit einräumt, die Steuerschuld zu begleichen.

Aber ein solcher rationaler Zugang zum Thema Steuern passt weder in die klassenkämpferische Rhetorik der Linken noch in die besitzbewahrende Ideologie der Konservativen in diesem Land. Deshalb wird die Hauptlast der Staatsfinanzierung wohl noch lange an den Arbeitenden hängenbleiben – mit allen Problemen, die das mit sich bringt. (Eric Frey, 25.6.2023)