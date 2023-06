Der bis vor kurzem regierende Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat schon aufgrund der Umfragen allen Grund zur Freude, als er am Wahlabend in der Parteizentrale eintrifft: Ein Sieg seiner Partei Nea Dimokratia war praktisch klar. REUTERS/Louiza Vradi

Athen – Bei der Parlamentswahl in Griechenland zeichnet sich einer Nachwahlbefragung zufolge ein Sieg der Konservativen von Kyriakos Mitsotakis ab. Die Nea Dimokratia (ND) dürfte zwischen 40 und 44 Prozent der Stimmen erhalten, wie am Sonntagabend aus der gemeinsamen Erhebung von sechs Forschungsinstituten hervorging. An zweiter Stelle folgte demnach die linke Syriza von Ex-Regierungschef Alexis Tsipras mit gut 16 bis gut 19 Prozent.

Bei einer ersten Wahl Ende Mai hatten die Konservativen zwar klar gesiegt, jedoch keine ausreichende Mehrheit erhalten und daher die Aufforderung zur Bildung einer Koalitionsregierung abgelehnt. Seitdem regiert in Griechenland eine Übergangsregierung. Bei der jetzigen Wahl gilt nun wieder ein Bonussystem, das der stärksten Partei zu Extrasitzen im Parlament verhilft.

Bonusmandate dürften absolute Mehrheit ermöglichen

In letzten Umfragen kam Mitsotakis' Partei auf mehr als 40 Prozent der Stimmen, Syriza lag bei rund 20 Prozent. Das Wahlgesetz sieht einen automatischen Bonus von mindestens 20 Mandaten für die stimmenstärkste Partei im Parlament mit 300 Sitzen vor. Erreicht die Nea Dimokratia rund 40 Prozent, könnte sie dadurch erneut mit bequemer Mehrheit im Parlament alleine regieren.

Insgesamt gehen 32 Parteien ins Rennen. Mit aussagekräftigen Ergebnissen auf Basis ausgezählter Stimmen ist gegen 20.00 Uhr (19.00 Uhr MESZ) zu rechnen. (APA, 25.6.2023)