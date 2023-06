Hoher Besuch im Prater: Rapid-Präsident Alexander Wrabetz, Sportstadtrat Peter Hacker und Unternehmer Michael Tojner. APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Lässt man vom Stadtzentrum kommend im zweiten Wiener Bezirk das Ernst-Happel-Stadion rechts liegen, passiert das Stadion Center und bewegt sich vorbei am früheren Standort des altehrwürdigen Dusika-Stadions (wo ab Montag hoffentlich weiter an der multifunktionalen Sport Arena Wien gearbeitet wird) stößt man bald auf das nigelnagelneue Trainingszentrum des SK Rapid. Das wurde am Sonntag zum Trainingsauftakt der Grün-Weißen nach etappenweiser Inbetriebnahme offiziell eröffnet. Neben einer Schar von Journalisten locke es auch zahlreiche Schaulustige an. Dass ein mobiler Würstelstand mit gewohnt Deftigem zum Schlangestehen einlud, überraschte nur bedingt. Schon eher, dass der Rekordmeister seine Saisonziele ungewöhnlich bescheiden ansetzt. Aber dazu später.

Das nach den Rapid-Legenden Robert und Alfred Körner benannte Trainingszentrum spielt alle Stückeln. Neben sechs Rasen- und drei Kunstrasenplätzen steht ein Funktionsgebäude, das mit zwölf Kabinen, fünf Trainergarderoben, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, zwei Schiedsrichtergarderoben, Büros, zwei Dachterrassen, Physiotherapieräumen, Arzt-Zimmer, einem aus Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine bestehenden Wellnessbereich, einem Schlafraum und zwei Waschküchen ausgestattet ist. Zudem gibt es eine mit modernen Geräten bestückte Kraftkammer sowie ein AlterG-Schwebelaufband für die Rehabilitation Rekonvaleszenter. Da macht das Schwitzen bestimmt Spaß. Besonders stolz sei man "auf intelligente Schritte in Hinblick auf die Klimapolitik", sagte Stadtrat Peter Hacker. So setzt man auf eine innovative Rasenheizung bzw. -kühlung des Hauptspielfeldes mittels Grundwasser, auf eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und eine LED-Flutlichtanlage.

Das Trainingszentrum ist nun offiziell eröffnet. APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz bezeichnete die finale Eröffnung als einen "ganz wichtigen Schritt in der Entwicklung unserer Infrastruktur. Rapid hat damit nicht nur ein Europa-reifes Stadion, sondern auch ein tolles Trainingszentrum." Wrabetz bedankte sich bei allen, die an der Entstehung mitgewirkt haben, explizit auch bei der Stadt Wien, dem Sponsor Varta und beim Präsidiumskollegen Michael Tojner für die Unterstützung, ehe er die finanzielle Situation ansprach: "Die Sport- und die Fußballwelt sind in einer ganz dramatischen Umbruchsituation. Wir haben national und international mit Geldern zu tun, die vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen wären. Das sind Gelder, die wir nicht haben, daher müssen wir auf etwas setzen, das wir schon haben: den Kampfgeist und den Nachwuchs."

Man wolle Trainern und Spielern "bestmögliche Bedingungen bieten, um eine Mannschaft zu entwickeln und das Letzte aus ihr herauszuholen. Die Hardware ist jetzt State oft the Art, es geht aber beim Fußball, um wirklich zu gewinnen, um die Software, die Spieler, dass sie sich gut entwickeln können."

Die Stadt hat im Rahmen des Sportstättenentwicklungsplans einen Naturrasenplatz finanziert und errichtet. Sportstadtrat Hacker sprach von einem "ziemlich langen und intensiven Prozess" für ein "ehrgeiziges Projekt in einem Gebiet, wo eigentlich schon alles verplant ist" und betonte die Wichtigkeit des Projekts: "Der Profibereich funktioniert oder eben nicht, aber in der Nachwuchsarbeit geht es um viel mehr: Kinder und Jugendliche. Da geht es um gesellschaftliche Bildung und die ist mir ein besonderes Anliegen. Ebenso, dass wir hier Spielerinnen haben werden."

Der Blick vom Hauptspielfeld (wie im Allianzstadion 105 x 68 Meter groß) hinüber zum Happel-Stadion. Hirner

Unternehmer Tojner, der dem angeschlagenen deutschen Batteriekonzern Varta im ersten Quartal 2023 mit einer 50-Millionen-Euro-Kapitalspritze unter die Arme griff, sagte: "Es freut mich hier zu stehen, wo unsere Nachwuchskicker dann ins große Stadion rüberschaun und hoffen können, dass sie einmal in der Nationalmannschaft spielen." Der langjährige Rapid-Sponsor Varta hat mit den Grün-Weißen ein Zehnjahres-Commitment für das Trainingszentrum abgeschlossen. Über genaue Zahlen sollte nicht gesprochen werden. Tojner: "Es wird nicht von heute auf morgen gehen, den Meisterteller nach Hütteldorf zu holen, aber das Trainingszentrum ist eine super Ausgangsbasis."

Markus Katzer, Geschäftsführer Sport, unterstrich die Bedeutung des Trainingszentrums. "Man kann das gar nicht vergleichen mit meiner Zeit als Aktiver. Wir hatten einen Rasen- und einen Kunstrasenplatz. Jetzt haben wir zwei Plätze mit Rasenheizung, das ist sensationell und ganz wichtig für die Entwicklung der Spieler. Die Akademie ist da, hat alle Möglichkeiten. Die Kraftkammer ist circa zehnmal so groß wie zu meiner Zeit. Das ist extrem wichtig, um die Spieler richtig zu entwickeln."

Begrenzte Mittel für Transfers

Vorantreiben will der frühere Rapid-Spieler in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Marcus Knipping, dem neuen Geschäftsführer Wirtschaft, auch die Entwicklung des Budgets. Katzer: "Wir evaluieren vor jeder Transferperiode. Strategie ist, auf einen anderen Level mit anderen finanziellen Möglichkeiten zu kommen. Die müssen wir uns selbst aufbauen. Das Geld kommt aus Transfererlösen und der Gruppenphase."

Nach Abschätzen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel hat sich zur Überraschung Katzers ergeben, dass etwas abgespeckt und verstärkt auf den Nachwuchs gesetzt werden muss. Katzer: "Ich bin schon davon ausgegangen, dass die Rahmenbedingungen ein bissl anders sind. Aber ich habe auch nichts dagegen, dass sie so sind, wie sie sind, weil ich ein Kämpfer bin, der gerne arbeitet. Ich will nur wissen, welche Möglichkeiten ich habe. Ich habe nun die Gewissheit, wohin die Reise in finanziellen Angelegenheiten gehen kann und daran halte ich mich. Dementsprechend investieren wir in Spieler."

Verstärkungen sind noch geplant. "Es wird noch etwas passieren. Wir sind in sehr guten Gesprächen. Geplant ist, dass wir eine Stütze für die Mannschaft holen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen einen Spieler präsentieren können. An dem einen oder anderen guten Perspektivspieler sind wir auch noch dran."

Eine Personalentscheidung in der Führungsriege wurde bereits am Samstag vollzogen. Steffen Hofmann hat im Rahmen des Mitgliedertreffens seinen in der Vergangenheit schon mehrfach angekündigten Rückzug aus dem Präsidium der Hütteldorfer verkündet. Der als Geschäftsführer fungierende Deutsche begründete dies damit, dass die Geschäftsführung nun vollständig besetzt sei, da sein Landsmann Marcus Knipping seit 1. Juni als Geschäftsführer Wirtschaft engagiert ist.

Bescheidene Ziele

Nach dem mit Hängen und Würgen erreichten vierten Platz in der Meisterschaft getraut sich bei Rapid vorerst niemand höhere Ziele zu nennen. "Man muss ehrlich zu den Leuten sein", sagt Katzer. "Manchmal tut die Wahrheit ein bisserl weh, aber am Ende fährt man damit fix besser. Es bringt nichts, wenn ich sage, nächstes Jahr werden wir Meister, es bringt nichts, wenn ich sage, wir greifen den dritten Platz an. Bei unseren Möglichkeiten müssen wir mit den jungen Spielern Geduld haben und ihnen Zeit geben. Wir wollen die Lücke schließen, das ist unser Ziel, das ist ehrlich, seriös und professionell."

Um Rapid voranzubringen, hat Trainer Zoran Barisic einen Plan erarbeitet: "Am Programm steht, dass wir uns in allen Bereichen verbessern wollen. Das ist wichtig." Dazu sollen alle auf ein entsprechendes technisches und taktisches Niveau gebracht werden. "Und eine Riesenkomponente wird diese Saison noch dazukommen, das ist die physische." Und Barisic versprach: "Die Vorbereitung wird so hart wie nie zuvor sein."

Kommt ein Trikot geflogen ... APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Rackerer Guido Burgstaller nahm diese Ankündigung auf, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Kapitän wurde am Sonntag als Torschützenkönig der abgelaufenen Saison geehrt. Spektakulärer gestaltete sich die Präsentation der neuen Dressen. Mittels Drohne wurde das neue Heimtrikot für Burgstaller eingeflogen. Das grün-weiße Nadelstreifenmuster und der weiße Kragen sollen Erinnerungen an glorreiche Zeiten rund um Hans Krankl oder Antonin Panenka bei Rapid wecken.

Burgstaller schwärmte noch vom neuen Trainingszentrum: "Wir können uns als Spieler sehr glücklich schätzen. Es ist von A bis Z alles dabei, wir können uns richtig auf den Fußball konzentrieren. Ich habe schon vieles gesehen, wir müssen uns auf keinen Fall verstecken, haben jetzt eine top Infrastruktur." (Thomas Hirner, 25.6.2023)