Ausgerechnet aus Russland kommt sie, die Erzählung von den Potemkin’schen Dörfern: Im Jahr 1787 soll der gleichnamige Feldmarschall, der für die Eroberung und Besiedlung von "Neurussland" – also großer Teile der heutigen Südukraine – zuständig war, entlang der Reiseroute von Katharina der Großen mehrere Kulissendörfer errichtet haben. Der Zarin habe er so eine heile Welt und den Erfolg seiner Mission vorgaukeln wollen, heißt es. Die Geschichte gilt heute als widerlegt. Dass sie dennoch in Umlauf gebracht wurde, könnte laut Historikern mit Machtkämpfen zwischen Potemkin und seinen Gegnern bei Hofe zu tun haben.

Heutzutage werden die Potemkin’schen Dörfer gleich im Kreml selbst errichtet. Nicht physisch, versteht sich, aber durch eine Machtpolitik, die in zentralen Bereichen vom Aufbau trügerischer Kulissen lebt. Der missglückte Aufstand von Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und seiner Wagner-Truppe hat das am Wochenende einmal mehr deutlich gemacht.

Die große politische Inszenierung, sie war auch schon zu Zeiten der Sowjetunion Teil der Machtästhetik. Aufmärsche und Reden auf dem Roten Platz in Moskau gehören da ebenso dazu wie die Vorherrschaft über den öffentlichen Diskurs, zuletzt wieder durch die immer mehr eingeschränkte Freiheit der Medien. Es ist allerdings eine brüchige Machtkulisse, die da aufgebaut wurde und das eigene Volk ebenso täuschen soll wie die Akteure der Weltpolitik.

Wenn im Land Oppositionelle mundtot gemacht werden, dann nicht, weil jeder und jede Einzelne von ihnen so gefährlich wäre für Wladimir Putins Regime. Sie würden aber die Illusion stören, dass ein starker Mann im Kreml sitzt, der ganz genau weiß, wie man den flächenmäßig größten Staat der Erde mit straffen Zügeln in eine glückliche Zukunft lenkt.

Auf der Strecke bleibt dabei das, was eine gute Staatsführung ausmacht: etwa Transparenz, der Kampf gegen Korruption oder eine effektive Sozialpolitik, die eine brauchbare Alternative zum – zu Recht kritisierten – Chaos der 1990er-Jahre schafft, in dem zahlreiche Oligarchen zu sagenhaftem Reichtum kamen.

Riskantes Spiel

Nach außen hin ist das Bild ganz ähnlich. Putin baut Drohkulissen auf und setzt auf Gewalt. Sogar die "historisch" hergeleiteten Ansprüche, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine rechtfertigen sollten, sind Seifenblasen, gehen sie doch – wie in solchen Fällen üblich – genauso weit in der Geschichte zurück, wie es gerade opportun ist.

Auch hier bleibt etwas auf der Strecke: die Chance, sich im geopolitischen Konzert als konstruktive Kraft zu etablieren. Wer auf Abschreckung und Außenwirkung baut statt auf Substanz, schneidet sich dafür den Weg ab.

Im Machtkampf mit dem von ihm selbst angefütterten Prigoschin blieb Putin nun zwar vorläufiger Sieger, doch die Unterstützung für ihn war – wie auch jene für Prigoschin – seltsam leise. Offenbar wollte sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen. Eine Basis für stabiles Weiterregieren ist das nicht.

Noch sind Putins Kulissen nicht eingestürzt. Aber das Scheinwerferlicht, das auf sie gerichtet ist, wird immer greller. Und es zeigt sich: Machtpolitik à la Potemkin ist ein unverantwortliches Spiel mit dem russischen Volk. Im Falle der Atommacht Russland ist sie sogar ein riskantes Spiel mit der Sicherheit der ganzen Welt. (Gerald Schubert, 25.6.2023)