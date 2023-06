Salzburg reist zu Ardagger/Viehdorf, Rapid tritt bei Donaufeld an, Austria beim SV Spittal an der Drau zu Gast

Die Cup-Trophäe ging 2023 nach einem 2:0 gegen Rapid an Sturm. Das freute nicht nur Doppeltorschütze Manprit Sarkaria (Bild). APA/ERWIN SCHERIAU

Wien - Titelverteidiger Sturm Graz trifft in der ersten Runde des ÖFB-Fußballcups auf den Kärntner Viertligisten SAK Klagenfurt. Das ergab am Sonntag die Auslosung durch die als "Glücksfeen" fungierenden Paraskirennläufer-Geschwister Veronika und Johannes Aigner im ORF. Finalist SK Rapid hat nur eine kurze Anreise zum Wiener Regionalligisten Donaufeld, auf Meister Salzburg wartet ein Gastspiel bei der SG Ardagger/Viehdorf (3. Liga). Gespielt wird von 21. bis 23. Juli.

Das Cup-Finale findet am 1. Mai 2024 erneut in Klagenfurt statt. Das Stadion am Wörthersee bleibt bis 2026 Austragungsort des ÖFB-Pokal-Endspiels. (APA, 25.6.2023)

Auslosung der 1. Runde im ÖFB-Cup:

SC/ESV Parndorf - ASV Draßburg

FC Marchfeld Donauauen - SC Weiz

Austria XIII - USV St. Anna am Aigen

FC Wolfurt - SV Austria Salzburg

FC Pinzgau Saalfelden - SK Bischofshofen

Union Gurten - VfB Hohenems

TWL Elektra Wien - SKN St. Pölten

SV Leobendorf - SV Horn

Ferlach - DSV Leoben

ASK Voitsberg - First Vienna FC

Deutschlandsberger SC - Kapfenberger SV

TuS Bad Gleichenberg - GAK

SV Haitzendorf - FAC

SV Oberwart - SV Stripfing/Weiden

ASK Klagenfurt - FC Admira

Kremser SC - SKU Amstetten

SC Neusiedl am See - SV Lafnitz

SPG Wels - SV Ried

SC Imst - SC Schwarz Weiß Bregenz

SVG Reichenau Innsbruck - FC Dornbirn

FCM Traiskirchen - SCR Altach

SPG Wallern/St. Marienkirchen - BW Linz

SV Bad Schallerbach - WSG Tirol

SR Donaufeld - SK Rapid Wien

Vorwärts Steyr - SK Austria Klagenfurt

SC Röthis - LASK

SAK Klagenfurt - SK Sturm Graz

SPG Silz/Mötz - SC Austria Lustenau

SV Spittal - FK Austria Wien

SG Ardagger/Viehdorf - FC Red Bull Salzburg

FC Kufstein - WAC

FavAC - TSV Hartberg