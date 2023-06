Carsten Hütter, Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen Björn Höcke, AfD-Landratskandidat Robert Sesselmann, und Bundestagsabgeordneter Tino Chrupalla jubeln nach dem Wahlsieg. IMAGO/Jacob Schröter

Berlin – Im thüringischen Sonneberg ist erstmals in Deutschland ein Politiker des Rechtspartei Alternative für Deutschland (AfD) zum Landrat gewählt worden. Am Sonntag erhielt der AfD-Kandidat Robert Sesselmann, ein AfD-Landtagsabgeordneter, in der Stichwahl nach Auszählung aller 69 Stimmbezirke 52,8 Prozent der Stimmen. Der CDU-Gegenkandidat Jürgen Köpper kam auf 47,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei 58,2 Prozent.

Bereits in der ersten Runde der Wahl hatte Sesselmann fast 47 Prozent der Stimmen erzielt. Danach riefen auch SPD, Grünen und Linken zur Wahl des CDU-Kandidaten Köpper auf. Die AfD befindet sich seit Wochen auch im Bund auf einem Höhenflug in den Umfragen und ist dort meist zweitstärkste Kraft hinter der Union. Alle anderen Parteien schließen eine Koalition mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften Partei ab.

Sesselmann kündigte an, als künftiger Landrat auch mit dem politischen Gegner sprechen. Man sollte ideologische Betrachtungen außen vor lassen, sagte er am Sonntag bei der AfD-Wahlparty in Sonneberg. Er wolle mit allen Fraktionen reden. "Wir müssen auch auf den politischen Gegner zugehen", sagte er. Die AfD sieht Sesselmann "auf dem Weg zur Volkspartei". Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sagte er: "Wir können nächstes Jahr, 2024, Geschichte schreiben."(Reuters, 25.6.2023)