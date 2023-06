Wagner-Truppen marschieren unter Jewgeni Prigoschin in Russland ein. Es gibt Tote. Russen schießen in der Heimat auf Russen, währenddessen geht die ukrainische Gegenoffensive weiter. Russlands Präsident spricht von "Dolchstoß, Verrat". International herrscht Alarmstimmung, auch Bundeskanzler Nehammer beruft sein Krisenkabinett ein. Prigoschin dreht indes um, kommt selbst in Belarus unter. Putin rudert verbal zur "Straffreiheit" zurück.

Gaben fundierte Einblicke in das Machtgeflecht rund um Russlands Präsidenten und den Angriffskrieg in der Ukraine: Wolfgang Müller (Uni Wien), Velina Tchakarova (Geopolitik-Expertin), Moderator Tarek Leitner, Politikwissenschafter Simon Weiß, Militärstratege Bruno Hofbauer und ORF-Russlandkorrespondentin Carola Schneider. Screenshot

Nach rund 36 Stunden, am Sonntag, lässt sich nicht eindeutig erklären, was passiert ist, was noch kommt. Die Theorien sprießen. Moderator Tarek Leitner ist bei der Diskussion zum Thema "Im Zentrum" in seinem Element. Er braucht keine Moderationskärtchen. Es ist auch für Menschen, die keine Russlandexperten sind, eine wirklich gute Runde zum Machtkampf im Kreml.

Und sie stellt klar: das westliche Wunschdenken, wonach der russische Präsident Putin nun enorm geschwächt sei, ist eben nur Wunschdenken, wie Militärstratege Bruno Hofbauer (Bundesheer) formuliert. Es gebe keine Opposition, die diesen Namen verdiene, so ORF-Russlandkorrespondentin Carola Schneider. Die sitze im Gefängnis, im Exil oder schweige.

Wolfgang Müller, Russlandexperte an der Uni Wien sieht wohl eine "akute Schwäche Putins, was aber nicht bedeute, dass es Alternativen gäbe.

Dass damit Friedenshoffnungen für den Ukraine-Krieg aufkeimen dürften und der russische Präsident sich auf einem Weg aus der Angreiferrolle bewegen könnte? Das schließt der deutsche Politikwissenschafter Simon Weiß aus: Putin könne das niemand anderem mehr umhängen, es sei sein Krieg, das wisse die Bevölkerung von Kaliningrad bis Wladiwostok.

Geht es um den Wahlkampf?

Einig die Runde: Wagner-Anführer Prigoschin habe keinen Staatsstreich gegen den Präsidenten geplant, es war eine Revolte. Möglicherweise sogar eine in Vorbereitung auf die russischen Präsidentenwahlen im kommenden März, die im Falle mangelnder Kriegserfolge in der Ukraine Schuldige schon einmal sichtbar machen sollte: das Verteidigungsministerium und den Generalstab (Schoigu und Gerassimow).

Wer pokert mit wem?

"Bleibt Prigoschin am Leben, dann hat er eine Schlüsselrolle für Putin", sagte die Geoplolitik-Expertin Velina Tchakarova. Hat Putin nur über die Bande gespielt? Schwachpunkte im russischen Geheimdienst und in der Militärführung seien nunmehr jedenfalls dokumentiert, so Hofbauer. Schnelles Köpferollen erwartet auch er allerdings nicht - Hofbauer sieht jetzt eher Ausmustern in der zweiten, dritten militärischen Führungsriege.

"Im Zentrum" ist an diesem Sonntag nach vielen auch eher entbehrlichen Debatten und nach aufgeregter medialer Exegese an diesem Wochenende zur Hochform einer politischen Diskussion aufgelaufen. Sehenswert. (kbau, 26.6.2023)