Noch immer bezieht Österreich rund 60 Prozent des Gases aus Russland. Das soll sich ändern. Wie genau, will Gewessler nun von den Anbietern wissen

Infrastruktur- und Umweltministerin Leonore Gewessler will Österreich bis 2027 von russischem Gas unabhängig machen. IMAGO/SEPA.Media/Martin Juen

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor mehr als einem Jahr versucht die Regierung, aus dem billigen russischen Gas auszusteigen. Zu unsicher sei ein Vertrag mit Russland und zudem moralisch seit dem Beginn des Angriffskriegs kaum vertretbar. Doch die Suche nach neuen Quellen und Lieferwegen scheint nicht rasch vonstatten zu gehen. Zwar reiste die Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im vergangenen Oktober nach Abu Dhabi. Dort wurde erreicht, dass Österreich für die Heizsaison 2023/24 eine Schiffsladung Flüssiggas (LNG) aus Abu Dhabi bekommen wird. Das hat die OMV mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) vereinbart.

Doch wie steht es in Summe mit der Suche nach Alternativen? Scheinbar nicht so gut. Denn die Ausstiegspläne aus der russischen Abhängigkeit gehen schleppend voran. 60 Prozent des importierten Gases kommen derzeit nämlich noch immer aus Russland. Im April waren es 64 Prozent der Importe, die aus Russland kamen, sagt Carola Millgramm von der Datenregulierungsbehörde E-Control im Ö1-"Morgenjournal". Der Rest fließt beispielsweise über Deutschland und Italien nach Österreich. Von wo diese Länder ihr Gas beziehen, werde nicht kontrolliert. Es könne aber sein, dass auch dieses Gas aus Russland kommt.

Gewessler: "Das ist zu viel"

Die noch immer vorhandene Abhängigkeit von Russland ist zu hoch, das noch immer bezogene Gas zu viel, sagt Gewessler. Sie tagte am Vormittag mit den Gasversorgern, wollte von ihnen wissen, welche Ausstiegsszenarien sie haben und wie die Versorgungslage bezüglich den kommenden Winters aussehe. "Russische Gaslieferungen sind unsicher und ich halte es für völlig falsch, mit diesen einen Krieg zu finanzieren", erklärte Gewessler nach dem Treffen.

Die Ministerin kündigte eine Novelle im Strommarktgesetz an. Hierbei gehe es darum, im Verteilnetz eine langfristige Planung zu ermöglichen. Gewessler hob zudem den Netz-Infrastruktur-Plan hervor. In der Sicherung der Energieversorgung sei zwar schon einiges gelungen. Die Speicher waren für die vergangene Heizsaison gut gefüllt, die Preise seien gesunken. Aktuell seien die Gasspeicher zu 80 Prozent gefüllt. Doch der Weg ist noch nicht zu Ende. Einige Unternehmen hätten bereits Schritte gesetzt, auch die Beteiligung an der europäischen Einkaufsplattform wurde ausgebaut. Laut Gewessler wurden 13 Terawattstunden angemeldet.

Martin Graf von der Energie Steiermark sagte, die Dekarbonisierung des Energiesystems vorantreiben zu wollen. Bei Gas gelte es aber auch, die Sicherheit der Versorgung zu garantieren. Energie-Experte Walter Boltz erklärte, dass die EU einen Rahmenvertrag ausgeschrieben hat, wonach Unternehmen individuell Preisverhandlungen führen können. Das Konzept bewähre sich, zumal das Preisniveau derzeit niedrig ist.

Geld fließt weiter nach Russland

Amerikanisches LNG sollte Europa unabhängiger machen von russischem Gas – was auch der Fall wäre. Aber, so führt E-Control-Expertin-Millgramm weiter aus, russische LNG-Lieferungen seien seit dem Ukraine-Krieg ebenfalls angestiegen. Mittlerweile entfallen auf diese rund 15 Prozent der LNG-Importe nach Europa. Das sei laut E-Control vergleichbar mit den Importen aus Katar oder Afrika. Es profitiere damit zwar nicht die russische Gazprom sondern die private Nowatek, doch das Geld fließe dennoch weiterhin nach Russland – und LNG ist teurer als Gas.

Weder Gas noch LNG stehen auf den Sanktionslisten der EU. Dass Gas oder LNG sanktioniert werden, sei derzeit aber nicht angedacht. Für die heimischen Gaslieferanten ist es teils also schwer zu sagen, woher das Gas genau kommt. Die einzige Möglichkeit wäre, Direktverträge mit Lieferländern wie Katar oder USA abzuschließen. Das müssten die Gas-Großhändler machen, die im Sinne ihrer Kunden aber Gas dort kaufen, wo es günstig ist.

Ausbau der Infrastruktur gefordert

Vor dem Treffen von Gewessler mit den Energie-Vertretern erneuerte Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf die WKÖ-Forderungen zum Ausbau der Gasinfrastruktur. Dabei geht es vor allem um den Ausbau von Pipelines und die Nutzung inländischer Potenziale. Für die Planungssicherheit der Betriebe müsse das angekündigte Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz umgesetzt werden.

Bei Gewesslers Treffen wird es auch um den Ausstieg aus russischem Gas gehen. Die Hauptforderungen der Wirtschaftskammer beinhalten die Umsetzung konkreter Infrastrukturmaßnahmen zur Nutzung von Gas aus europäischen Staaten, die verstärkte Nutzung von inländischen Gaspotenzialen und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, ähnlich wie das in Deutschland implementierte LNG-Beschleunigungsgesetz.

Die Wirtschaftskammer fordert auch die Umsetzung konkreter Infrastrukturprojekte zur Schaffung zusätzlicher Importkapazitäten nach Österreich, insbesondere für LNG und norwegisches Gas. Diese Projekte umfassen den Ausbau von Grenzübergabepunkten zu Deutschland, Slowenien und Ungarn sowie die Einrichtung eines Interconnectors zwischen Österreich und Tschechien.

Versorgung sicherstellen

Die Industriellenvereinigung (IV) erinnerte ebenfalls erneut an die Bedeutung einer sicheren Gasversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen für den Industriestandort Österreich. Auch wenn im vergangenen Jahr eine Reihe von Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung seitens der Bundesregierung ergriffen wurden, sei eine Gasmangellage noch immer nicht auszuschließen – auch wenn die Gas-Speicher derzeit zu rund 80 Prozent gefüllt seien.

Nach wie vor brauche es daher auch politische Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit mit Gas zu verbessern. Denn 2024 laufe der Gas-Durchleitungsvertrag zwischen der Ukraine und Russland aus. Hier bedürfe es dringend politischer bzw. diplomatischer Anstrengungen insbesondere unter Einbindung der EU, um nicht eine weitere künstliche Verknappung des Gasangebots zu schaffen, teilt die IV in einer Aussendung mit.

Weiters gelte es, das bestehende Gasnetz weiter insbesondere in Richtung Westen (WAG Loop) und Süden (Entry Murfeld) auszubauen und wasserstofftauglich zu machen. Zudem gebe es bestehende Gasvorkommen in Österreich: Die IV appelliert angesichts der aktuellen Herausforderungen und Abhängigkeiten daran, nicht auf die Förderung eigener Gasvorkommen zu verzichten. Gas ist und werde nach wie vor für einen längeren Zeitraum ein grundlegender Baustein der Energieversorgung in unserem Land sein – für die Industrie, aber auch für die Haushalte, heißt es abschließend. (bpf, 26.6.2023)