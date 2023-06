Am Sonntagabend ging in der französischen Hauptstadt die Fashion Week der Männer zu Ende. Einige Beobachtungen auf und neben den Laufstegen

1. Das Sakko über die Schultern legen

Jay Z und Beyoncé bei der Show von Louis Vuitton IMAGO/ABACAPRESS

Die Louis Vuitton-Show für das kommende Frühjahr war der spektakulärste Event der Männermodewoche: Für Pharrell Williams' erste Louis-Vuitton-Kollektion wurde nicht nur die älteste Brücke von Paris in einen goldenen Laufsteg mit Schachbrettmuster verwandelt, es waren auch etliche prominente Freunde des 50-jährigen Popstars zugegen. Und Jay Z, der mit Beyoncé so ziemlich allen die Show stahl, bewies nebenbei, dass ein über die Schulter gelegtes Sakko nicht zwangsläufig peinlich aussehen muss.

2. Bauchfreie Oberteile

Patchworkarbeiten bei Marine Serre REUTERS

Patchwork-Häkelarbeiten sind schon seit einigen Saisonen in Mode – das beweist nicht zuletzt immer wieder Kamala Harris' Stieftochter Ella Emhoff mit ihrer Häkelmode. Diesmal ließ sich auch die französische Designerin und Patchwork-Spezialistin Marine Serre anstecken. Am Material gespart wurde sehr bewusst: Auch Männer zeigen nun ihre Bauchmuskulatur.

3. Boucléjacken

Boucléjacken von Dior werden ebenfalls über die Schultern gehängt. EPA

Designer Kim Jones verbeugte sich mit seiner Kollektion vor seinen Vorgängern bei Dior – den Modemachern Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré und Marc Bohan. Jay Z dürfte ein Styling-Element gefallen haben: Auch bei Dior werden Sakkos wie Boucléjacken über den Schultern getragen.

4. Blousons

Blouson über dem Netzhemd bei Hermès APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Im normalen Leben heißt das Teil, das beim französischen Modehaus Hermès über einem Netzhemd getragen wurde, Übergangsjacke. Nicht nur Hermès-Designerin Véronique Nichanian weiß: Sie ist die beste Begleitung bei ständig wechselnden Temperaturen.

5. Transparente Oberteile

Dries Van Noten schichtet Pullunder über transparente Shirts. APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Dries Van Noten, Jahrgang 1958, weiß sich erstaunlich gut in die Jungen hineinzuversetzen, ohne sich den gängigen Streetwear-Trends anzubiedern. Diesmal habe er die Eleganz für die junge Generation interessant machen wollen. Das dürfte ihm nicht zuletzt mit seinen Kombinationen aus Pullundern und transparenten Shirts gelungen sein.

6. Westen

Cargo-Westen bei Givenchy. REUTERS

Raf Simons und Miuccia Prada legten bei Prada mit Anglerwesten à la Joseph Beuys los, Givenchy-Designer Matthew M. Williams empfiehlt, funktionelle Cargowesten gleich auf bloßer Haut zu tragen.

7. Hüfthosen

Jeans sitzen bei Loewe über dem Nabel. IMAGO/Avalon.red

Erst vor kurzem erregte die Schauspielerin Emma Watson mit einem blauen, surreal anmutenden Kleid des Loewe-Designers J.W. Anderson Aufsehen. Dass Entwürfe viral gehen, passiert dem Briten immer wieder. Demnächst wird Harry Styles in diesen hochgeschnittenen Hosen von Loewe auftreten, wetten?

8. Logos!

In der Front Row von Dior: Louis-Vuitton-Designer Pharrell Williams (Mitte), links seine Frau Helen Lasichanh und Sohn Rocket. Rechts sitzt Designer Stefano Pilati. REUTERS

Was Pharrell Williams in nächster Zeit tut, es wird genau beobachtet. Seine diamantbesetzte Mikro-Sonnenbrille von Tiffany & Co war nur der Anfang. In der Front Row von Dior setzte er von der Handtasche bis zum Denim-Outfit auf selbstbewusste Logos von Louis Vuitton. Und das war sicher erst der Anfang.

9. Falscher Pelz

Jared Leto beim Besuch der Givenchy-Show. APA/AFP/-

Er ist der wohl wandlungsfreudigste Gast der Fashion Weeks: Zur Show von Louis Vuitton war der Schauspieler Jared Leto noch in einem langen weißen Trenchcoat, mit blau gefärbten Haaren und pinkfarbenem Lidschatten erschienen. Für Givenchy schlüpfte er in einen falschen Pelzmantel, der täuschend echt wirkte. Ob das wohl Schule machen wird?

10. Breite Schultern

Breite Schultern und lange Ärmel bei Rick Owens. IMAGO/Avalon.red

Rick Owens hat bekanntermaßen sein eigenes Mode-Universum geschaffen. Eine Sache vereint ihn allerdings mit seinen Kollegen: die Vorliebe für breite Schultern. (red, 26.6.2023)