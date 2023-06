Islam Pilgerfahrt Hadsch hat in Mekka begonnen

Zum Beginn der jährlichen muslimischen Pilgerfahrt haben am Sonntag Zehntausende die Kaaba in der Großen Moschee von Mekka umkreist. Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als zwei Millionen Gläubige aus 160 Ländern an der heiligsten Stätte des Islam erwartet