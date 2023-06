Im Laufe der Zeit sammeln sich so einige Dinge in den eigenen vier Wänden an. Viel Krempel ist meist dabei, von dem man sich auch leicht trennen könnte. Aber es gibt ein paar Einrichtungsgegenstände, die einem aus den verschiedensten Gründen am Herz liegen und die man nie weggeben würde. Bei jedem Umzug werden sie die Stockwerke runter- und wieder raufgeschleppt und bekommen in jeder noch so kleinen Wohnung einen Ehrenplatz. Egal ob altes Kastl, Couch oder Kronleuchter – diese Teile erzählen meist eine ganz besondere Geschichte, die man für immer in Erinnerung behalten möchte. Meist kommt es gar nicht darauf an, ob es ein wertvolles Erbstück oder ein wackeliger Sessel vom Möbeldiskonter ist – eine lustige oder berührende Anekdote, die man damit erlebt hat, reicht dafür aus, dass man sich davon nicht trennen möchte.

Ob Schaukelstuhl oder Grammophon: Bei welchem Ihrer Möbelstücke werden Sie emotional? Foto: Getty Images/iStockphoto/BrAt_PiKaChU

Auch wenn die Truhe, die Kredenz oder das Bett einen Stilbruch bei der Einrichtung bedeutet, so kann man sich aus emotionalen Gründen einfach nicht von dem alten Stück trennen. Abgeschlagene Ecken, Kratzer, wackelige Sesselbeine – all das zeigt, was man mit dem Möbelstück schon erlebt hat. Vielleicht stammen die Brandflecken auf dem Tisch von Zigaretten bei einer ausgelassenen Party, an die man sich immer wieder gerne erinnert, wenn man den Tisch deckt. Der alte Schrank von den Großeltern, der vom Opa nur noch auf einer Seite lackiert wurde, muss genau so bleiben, weil es sein letztes Werk war und damit genau diese Geschichte für immer erzählt und die Erinnerung an ihn hochhält. Aber auch der hässliche und durchgesessene Couchsessel wird in jede neue Wohnung mit Flüchen übersiedelt, weil es das erste Möbelstück war, das man in der ersten eigenen Wohnung angeschafft hat und das einen daher an die eigene Unabhängigkeit erinnert. Auch wenn alles nur Graffel ist und man vielleicht materiellen Dingen keine große Bedeutung beimisst, bei manchen Möbelstücken macht man vielleicht doch eine Ausnahme und hängt aus den verschiedensten Gründen an ihnen.

Von welchem Möbelstück würden Sie sich nie trennen?

Welche Geschichte erzählt Ihr liebster Einrichtungsgegenstand? Wie oft haben Sie diesen schon übersiedelt? Oder haben Sie zu Ihren Möbeln keinen emotionalen Bezug? Erzählen Sie im Forum davon! (wohl, 27.6.2023)