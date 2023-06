Wo habt ihr euch kennengelernt?

Michael: Ganz in der Nähe, im Vie-i-Pee-Club.

Melanie: Das war ebenfalls an einem Montag.

Melanie und Michael im Wiener Prater, an einem Montag Stefan Joham

Wie kam es dazu?

Michael: Ich bin Basketballspieler und vor acht Jahren aus den USA nach Europa gezogen. Damals spielte ich in bei den Kapfenberg Bulls und bin mit Freunden zum Ausgehen nach Wien gekommen. Während der ersten Tage in Europa sah ich Melanie und dachte mir: Die musst du kennenlernen!

Melanie: Ich wollte schon gehen, da bemerkte ich Michael und seine Freunde am Eingang. Alles sehr große Männer. Der erste Gedanke war: Das sind Basketballer. Meine Intuition sagte mir, dass ich Michael kennenlernen sollte.

VIDEO: Melanie & Michael im Interview

DER STANDARD

Wie hat sich der Abend entwickelt?

Michael: Ich war müde, weil man in den USA selten so spät ausgeht. Aber als ich diese wunderschöne Frau sah, nahm ich all meine Kräfte zusammen und begann ein Gespräch. Das entwickelte sich gut, aber sie war ebenfalls müde. Also bat ich sie um ihre Telefonnummer. Gleich nach dem Rausgehen schickte ich ihr eine Nachricht, damit sie meine Nummer hat. Die Nachricht ging nicht durch. Ich dachte schon, sie hat mir eine falsche Nummer gegeben. Also bin ich ihr nachgerannt, habe sie überall gesucht. Als ich sie fand, warf ich ihr vor, mich hereingelegt zu haben. Sie nahm wortlos mein Telefon und tippte zusätzlich die "+43" ein. Ich hatte nicht gewusst, wie das mit den Vorwahlen in Europa funktioniert – peinlich.

Melanie: Wie gut, dass er vor acht Jahren so hartnäckig geblieben ist! Nun sind wir seit drei Jahren verheiratet und haben schon in sieben Ländern gelebt – mittlerweile sind wir zurück in Wien.

Wart ihr die gesamte Zeit zusammen?

Melanie: Nein, er musste oft in die USA.

Michael: Dann hat sie mir Care-Pakete geschickt.

Melanie: Hauptsächlich Mehl für gutes Brot. Der Versand hat mich 80 Dollar gekostet.

Michael: Ich habe damit in den USA Brot gebacken, weil ich das österreichische so mag.

Fasst eure Beziehung in einem Wort zusammen.

Michael: Geduld.

Melanie: Engagement. (Sascha Aumüller, 29.6.2023)