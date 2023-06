Francesca Gino ist ein bekannter Name in der Verhaltensökonomie. Die Wissenschafterin von der Harvard Business School in Boston, Massachusetts, ist Co-Autorin zahlreicher Studien zum menschlichen Verhalten. Können Menschen ihre Selbstkontrolle durch bestimmte Rituale verbessern, etwa wenn es um die Auswahl von gesünderem Essen geht? Lässt sich durch Änderungen in Formularen die Ehrlichkeit von Antragstellerinnen und Antragstellern erhöhen? Fragen wie diesen ist Gino in vielzitierten Arbeiten nachgegangen. Nun ist die aus Italien stammende Wissenschafterin allerdings mit drängenden Fragen zu ihrer eigenen Ehrlichkeit konfrontiert.

Im Fokus steht dabei ausgerechnet eine Publikation, die schon einmal für einen Skandal gesorgt hat. In der 2012 in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) veröffentlichten Studie waren Gino und Kollegen zu dem Schluss gekommen, dass eine einfache Änderung zu mehr Ehrlichkeit bei Steuerformularen oder Versicherungsanträgen führen könne: Müssten Antragsteller die Richtigkeit ihrer Angaben nicht wie oft üblich am Ende eines auszufüllenden Dokuments bestätigen, sondern bereits am Beginn, würde sich das signifikant auf Ehrlichkeit auswirken. Wenig überraschend interessierten sich Versicherungsinstitute und Steuerbehörden weltweit für dieses Ergebnis, in der Fachwelt kamen allerdings Zweifel an der Methodik auf.

Francesca Gino wurde von der Harvard Business School freigestellt. Stellungnahmen zu den aktuellen Vorwürfen gibt es nicht. IMAGO/Pond5

Doppelte Fälschung in Studie zu Ehrlichkeit?

Aus Zweifeln wurden schließlich konkrete Vorwürfe. In ihrem Wissenschaftsblog "Data Colada" hatten die Wissenschafter Uri Simonsohn (Esade Barcelona), Leif Nelson (University of California, Berkeley) und Jopseph Simmons (University of Pennsylvania) Im Jahr 2021 über Auffälligkeiten bei der Datenauswertung berichtet. Die "PNAS"-Publikation umfasste Daten aus mehreren Teilstudien. Den drei Blogautoren zufolge ergaben sich bei der Rohdatenanalyse einer davon auffällige Ungereimtheiten, die auf Manipulation hindeuteten. Betroffen war die Arbeit eines von Ginos Co-Autoren, die des prominenten Verhaltensforschers Dan Ariely (Duke University). "PNAS" zog die Studie noch 2021 zurück.

Vom Tisch war die Sache damit aber offenbar noch nicht. Wie "The Chronicle of Higher Education" vor kurzem berichtete und Simonsohn, Nelson und Simmons auf ihrem Blog weiter ausführten, gibt es auch Hinweise auf Datenmanipulation in einem zweiten Experiment der Studie. Diesmal geht es um die Arbeit von Francesca Gino. "Das ist richtig: Zwei unterschiedliche Personen haben unabhängig voneinander Daten für zwei unterschiedliche Studien in einer Arbeit über Unehrlichkeit gefälscht", schreiben Simonsohn, Simmons und Nelson in ihrem Blog. Damit nicht genug: Die drei Forscher wollen auch Hinweise auf weitere Betrugsfälle in von Gino mitverfassten Arbeiten entdeckt haben.

Forscherin freigestellt

"Wir haben Anhaltspunkte auf Betrug in Publikationen entdeckt, die sich über ein Jahrzehnt erstrecken, darunter auch Arbeiten, die erst kürzlich (2020) veröffentlicht wurden", heißt es im Blogbeitrag. Im Herbst 2021 hätten sie die Harvard Business School über ihre Recherchen zu vier Studien informiert, zu denen "starke Belege" für Datenfälschungen vorliegen würden. In drei Fällen seien demnach für das Studienergebnis relevante Originaldatensätze der Umfragesoftware Qualtrics mit großer Wahrscheinlichkeit im Nachhinein verändert worden. "Wir glauben, dass viele weitere von Gino verfasste Arbeiten gefälschte Daten enthalten. Vielleicht dutzende", heißt es in einem Beitrag auf "Data Colada".

Es sei davon auszugehen, dass die Universität Zugang zu viel mehr Originaldaten habe, schreiben Simonsohn, Nelson und Simmons. "Wenn der Betrug durch das Sammeln echter Daten mit Qualtrics und das anschließende Verändern der heruntergeladenen Dateien erfolgte, wie es bei drei dieser Arbeiten wahrscheinlich der Fall ist, dann würden die Original-Qualtrics-Dateien einen eindeutigen Beweis für den Betrug liefern." Im umgekehrten Fall könnten diese Dateien aber auch eine Entlastung bringen und Zweifel an weiteren Manipulationen zerstreuen, betonen die Autoren.

Gino ist laut der Website ihrer Universität von der Arbeit "freigestellt", die Harvard Business School wollte sich auf Anfrage der "New York Times" nicht zu den Vorwürfen äußern. Auch von Gino selbst, die neben ihrer akademischen Arbeit auch als Beraterin für Unternehmen und NGOs tätig ist und Ratgeber schreibt, liegt bisher keine Stellungnahme vor. Der Titel ihres jüngsten Buches könnte allerdings für Stirnrunzeln sorgen: "Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life". (David Rennert, 27.6.2023)