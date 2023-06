Viele Menschen werden in den kommenden Jahren in Pension gehen. Hinzu kommt, dass zu wenige eine Lehre beginnen. Die Situation wird kritisch

Nicht so sehr die Pensionierungen, sondern die Ausbildungsstruktur wird in den kommenden Jahren in Österreich zum Problem. Getty Images

Schon jetzt ist der Fachkräftemangel in einigen Branchen stark spürbar. Liegt das vor allem am demografischen Wandel, also weil die Babyboomer-Generation (Geburtsjahrgänge zwischen 1946 und 1964) in Pension geht? "Wir haben kein demografisches, sondern ein Ausbildungs- und damit ein Berufsproblem", erklärt Helmut Mahringer, Ökonom des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), im Rahmen eines AMS-Forschungsgesprächs Mitte Juni. Dort präsentierte er eine neue, groß angelegte Studie aus dem Vorjahr mit dem Namen "Ältere am Arbeitsmarkt: Eine Vorausschau bis 2040 als Grundlage für wirtschaftspolitische Maßnahmen".

Weniger Lehrabschlüsse

Einige Gründe sprechen laut Mahringer dafür, dass sich der Fachkräftemangel verstärken wird. Das liege aber nicht am demografischen Wandel, sondern einerseits daran, dass ältere Personen in Summe eher einen niedrigeren Bildungsabschluss haben - gehen diese nun vermehrt in Pension, fehlen in diesen Berufen Personen. Andererseits verfolgen Junge häufiger einen akademischen Bildungsweg. Die Folge ist, dass in Berufen, in denen keine akademische Ausbildung nötig ist, nicht genügend neue Arbeitskräfte nachkommen.

Durch Weiterbildung oder Pensionsantritte verändert sich bis 2040 vor allem der Bildungsgrad. So wird es deutlicher weniger Personen mit einem Lehrabschluss geben, weil Junge vermehrt einen akademischen Bildungsweg wählen. microdems/Wifo/Der Standard

Die Grafik zeigt das anschaulich. Besonders in der Altersspanne zwischen 45 bis 60 Jahren werden bis im Jahr 2040 aufgrund des Pensionsantritts viele Arbeitskräfte mit einem Lehr- oder Pflichtschulabschluss fehlen. Auch in der jüngeren Altersgruppe prognostiziert die Studie des Wifo einen Rückgang dieser Abschlüsse. Grund dafür ist, dass sich diese Altersgruppe erwartungsgemäß weiterbildet und in dieser Zeitspanne höhere Bildungsabschlüsse machen wird. Eine Variante, die einem in den Sinn kommen könnte, wäre, Menschen mit höheren Abschlüssen für Lehrberufe zu motivieren.

Doch ist das realistisch? Methodisch basiert die Studie auf einem sogenannten dynamischen Mikrosimulationsmodell. Das bedeutet unter anderem, dass ausgehend von dem repräsentativen Datensatz der Bevölkerung aus dem Jahr 2018 individuelle Lebensläufe simuliert und so die zukünftigen Entwicklungen berechnet werden. "Im Vergleich zu Nachbarstaaten weist Österreich eine hohe Zuwanderungsrate auf, wodurch die Entwicklung des Arbeitskräfteangebots auch künftig vergleichsweise positiv ausfallen sollte", sagt Mahringer.

Dennoch ist eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung nötig, um das prognostizierte Wirtschaftswachstum erreichen zu können. Doch wie kann man diese Erwerbsbeteiligung bis 2040 steigern? Einerseits wird das Regelpensionsantrittsalter sukzessive ab nächstem Jahr für Frauen auf das Niveau von Männern angehoben. Spätestens ab dem Jahr 2033 arbeiten dann alle Frauen und Männer bis 65. Vielleicht werden auch finanzielle Aspekte das Arbeitsverhalten nach Erreichen des 65. Lebensjahrs bestimmen. Wichtig wird sein, ob bei Zuverdienst zusätzliche Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge fällig werden und in welcher Höhe, so wie es die derzeitige Regelung vorsieht.

Zuwanderung wird immer wichtiger

Da so viele ältere Personen länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben, ist ein wichtiger Faktor, wie gesund und damit arbeitsfähig diese bleiben. "Gesundheitsprävention sollte damit verstärkt in den Fokus gerückt werden", meint Mahringer. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zuwanderung neuer Arbeitskräfte. Diese ist schwer vorauszusagen - niemand kann wissen, ob wieder aufgrund eines Kriegs Geflüchtete nach Österreich kommt oder ob und wie die Politik ausländische Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren kann und will.

Denn die Zuwanderung hat neben dem Anheben des Pensionseintrittsalters das größte Potenzial, die Lücke der Personen im erwerbsfähigen Alter zu füllen. Je nach Entwicklung und auch politischem Willen könnten bis zu 340.000 ausländische Personen bis zum Jahr 2040 am österreichischen Arbeitsmarkt teilhaben. Zum Vergleich: Würden weitere Maßnahmen gesetzt, um mehr Frauen mit Betreuungspflichten in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wären das laut der Studie aber nur 20.000 Arbeitskräfte mehr. Zuwanderung ist also ein wichtiger Faktor. (Natascha Ickert, 28.6.2023)