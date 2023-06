Die Rekordwoche an Volksbegehren neigt sich dem Ende zu. Auf die Parlamentarier kommen mehrere Initiativen zu, die sie in den nächsten Monaten im Plenum behandeln müssen. Fünf Initiativen konnten bereits nach Angaben der Initiatorinnen und Initiatoren vor Ende der Eintragungswoche die notwendige Hürde von 100.000 Unterschriften überwinden. Bis Montag um 20 Uhr können die neun Volksbegehren noch unterschrieben werden, etwa online auf der Seite des Innenministeriums. Am Montagabend gibt das Ministerium das offizielle Ergebnis aller neun Initiativen bekannt.

Volksbegehren, die die Hürde von 100.000 Unterschriften überschreiten, müssen im Nationalrat behandelt werden. APA/Eva Manhart

Die zwei Volksbegehren "Untersuchungsausschüsse live übertragen" und "Lebensmittelrettung statt Verschwendung" konnten jeweils rund 200.000 und 100.000 Unterschriften sammeln, wie Initiator Lukas Papula dem STANDARD mitteilte. Er sei mit dem Ergebnis zufrieden, aber: "Es handelt sich um einer der unterschriftenärmsten Eintragungswochen", meint Papula und verweist auf die große Anzahl an anderen Volksbegehren.

Das Volksbegehren "Umsetzung der Lebensmittelherkunftszeichnung" hat laut Initiator Leopold Steinbichler rund 170.000 Unterschriften sammeln können. Das Neutralitätsvolksbegehren der Initiative "Gemeinsam entscheiden" von Anwalt Marcus Hohenecker konnte nach eigenen Angaben ebenfalls die Hürde von 100.000 Unterschriften überschreiten.

Zerstörte Plakate

Auf weitere Unterstützung hofft noch Eduard Egger mit seiner Initiative "Verbot für Kinder-Instagram". Es würden laut Egger noch mehrere tausend Unterschriften fehlen, damit das Volksbegehren auch tatsächlich im Parlament landet. Die Bilanz des Salzburger FPÖ-Politikers fällt schon jetzt negativ aus: Viele Jugendliche hätten Plakate, die das Volksbegehren beworben haben, zerstört. "Der Titel hat vielleicht viele junge Menschen verschreckt", betont Egger im Gespräch mit dem STANDARD.

Sein niederösterreichischer Parteikollege Gottfried Waldhäusl (FPÖ) war hingegen mit seiner Initiative "Asylstraftäter sofort abschieben" erfolgreicher. Dieses habe laut Waldhäusl bereits in der Unterstützungsphase in den Monaten zuvor über 100.000 Unterschriften sammeln können – Initiativen müssen in der Unterstützungsphase 8.400 Unterschriften erhalten, damit sie in einer Eintragungswoche unterschrieben werden können.

Die genaue Anzahl an Unterschriften wurde von Waldhäusl auf Anfrage vorerst nicht bekanntgegeben. Auch von den Bevollmächtigten der Initiativen "Anti-Gendern-Volksbegehren", "Rettung unserer Sparbücher" und "Staatsbürgerschaft für Folteropfer" wurden keine Zahlen kommuniziert.

Weitere Volksbegehren in den Startlöchern

Mit den beiden Eintragungswochen im April und im Juni konnten dieses Jahr bereits 16 Volksbegehren unterschrieben werden. Es sieht danach aus, als würde die Initiativenflut anhalten: Aktuell befinden sich über 90 Volksbegehren in der Unterstützungsphase. (Max Stepan, 26.6.2023)