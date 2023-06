Markus Katzer, Geschäftsführer Sport bei Rapid, ist wie Trainer Zoran Barisic (2. v. li.) kein Freund von großspurigen Ansagen. APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Es kam schon überraschend, als Rapid-Trainer Zoran Barisic am Sonntag im Rahmen der offiziellen Eröffnungssause für das Trainingszentrum im Prater mit anschließendem Trainingsauftakt das bescheidene Saisonziel "Wir wollen unter die besten sechs" ausrief. Es ist gewissermaßen eine Bankrotterklärung des größten Fußballvereins Österreichs. Man würde sich erwarten, dass der Kapazunder Rapid wie in der Vergangenheit üblich den Anspruch erhebt, sich als erster Jäger von Serienmeister Red Bull Salzburg etablieren zu wollen, oder zumindest die top drei als Ziel nennt.

Anlass für die ungewöhnliche Tiefstapelei ist, dass die Grün-Weißen den Gürtel etwas enger schnallen und verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen müssen. Allzu herausfordernde Ziele wären für den letztlich doch enttäuschenden Vierten der abgelaufenen Saison freilich kontraproduktiv, weil hoher Druck und große Erwartungshaltung einem kontinuierlichen Arbeitsprozess mit vielen unerfahrenen Spielern garantiert nicht förderlich wären. Sich in finanzielle Abenteuer zu stürzen wäre wohl allein schon angesichts der aktuell noch immer nicht klar absehbaren Entwicklung der Wirtschaft ein zu schwer kalkulierbares Risiko.

Neue Philosophie

Bei Rapid versucht man sich fortan mit neuer Philosophie. "Man muss ehrlich zu den Leuten sein", sagte Geschäftsführer Markus Katzer am Sonntag. Am Ende fahre man damit besser. "Es bringt nichts, wenn ich sage, nächstes Jahr werden wir Meister, es bringt nichts, wenn ich sage, wir greifen den dritten Platz an. Bei unseren Möglichkeiten müssen wir mit den jungen Spielern Geduld haben und ihnen Zeit geben." Als "ehrliches, seriöses und professionelles Ziel" rief Katzer aus: Man wolle die Lücke schließen. Man will näher an die großen drei, Salzburg, Sturm und LASK heranrücken.

Es zeugt durchaus von Klugheit, sich zu hüten, in der Öffentlichkeit wider die eigene Einschätzung allzu hohe Ziele zu definieren. Im Falle nicht befriedigender Ergebnisse würde die in der Folge aufgebrachte Anhängerschaft – wie in der Vergangenheit durchaus üblich – nur allzu schnell für keinesfalls zweckdienliche Unruhe und Turbulenzen im Verein sorgen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie der Anhang auf die ungemein niedrig gelegte Latte reagiert.

Armutszeugnis

Ob Rapid über diesen steinigen, harten und vielleicht längere Zeit in Anspruch nehmenden Weg, wie es Barisic sinngemäß formulierte, zum Erfolg findet, wird sich weisen. Es scheint unter den gegebenen Umständen ein vernünftiger Weg zu sein, den Präsident Alexander Wrabetz, der seit 1. Juni wirkende Geschäftsführer Wirtschaft, Marcus Knipping und Katzer einschlagen. Zumal ein Übertreffen der bescheidenen Erwartungen letztlich besser vermarktet werden kann als ein Unterschreiten zu hoch angesetzter Ziele. Doch für den Rekordmeister und größten Zuschauermagneten im Land ist das Tiefstapeln in Hinblick auf die Versäumnisse in der Entwicklung in den vergangenen Jahren letztlich doch ein Armutszeugnis. (Thomas Hirner, 26.6.2023)