Ein neuer Vergleich zeigt, an welchen beliebten Stranddestinationen in Europa man günstig über die Runden kommt

Omio, die Buchungsplattform für Bahn, Bus und Flug, hat ein Ranking der besten und preiswertesten Strände für diesen Sommer veröffentlicht. Unter dem Motto "Heat Escape" zeigt die Aufstellung, welcher Strand und welches Reiseziel in diesem Sommer eine besonders preiswerte Abkühlung bieten. Dafür wurden Preise für eine Kugel Eis, eine Flasche Wasser und ein Bier am Strand sowie Wetterdaten und Besucherbewertungen für insgesamt 75 der beliebtesten Strände recherchiert und ausgewertet. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, dass der Trip ans Meer im Budget bleibt.

1. Kleopatra Beach, Alanya, Türkei

Kleopatra Beach, Alanya, Türkei Getty Images

Wer preiswertes Eis sucht, ist in der Türkei am besten aufgehoben. Die drei günstigsten Eis-Strände liegen allesamt in der Türkei. Am günstigsten ist das Eis am Kleopatra Beach von Alanya mit etwa 0,12 Euro pro Portion, gefolgt vom Strand von Amasra an der Schwarzmeerküste mit umgerechnet etwa 0,28 Euro pro Portion und 0,49 Euro am Yahsi Beach in Bodrum. Der breite Sandstrand Kleopatra Beach im Badeort Alanya überzeugte als bester Strand zum Abkühlen in diesem Sommer mit besonders preiswerten Angeboten. Eine große Flasche Wasser gibt es am Strand bereits für weniger als 50 Cent, und eine Kugel Eis kostet umgerechnet nur etwa 0,12 Euro.

Auch andere türkische Urlaubsorte und ihre Strände schneiden in der Untersuchung gut ab. Der Side Hulk Beach in Side belegt im Ranking der besten Badeorte Platz sechs, gefolgt von Yahsi Beach im Urlaubsort Bodrum auf Platz acht. Damit gehören türkische Badeorte zu den preiswertesten Reisezielen für einen Strandurlaub im Sommer 2023. Eine Kugel Eis kostet Türkei-Urlauberinnen und Türkei-Urlauber maximal einen Euro, und ein Bierchen zum Abkühlen am Abend gibt es für weniger als zwei Euro.

2. Long Beach, Ulcinj, Montenegro

Long Beach, Ulcinj, Montenegro Getty Images

Der Long Beach von Ulcinj macht seinem Namen alle Ehre: Er erstreckt sich zehn Kilometer bis an die Grenze zu Albanien. Als zweitbester Strand in Europa lässt er in diesem Ranking weltbekannte europäische Strände wie den Playa de Palma auf Mallorca hinter sich. Eine große Flasche Wasser gibt es dort schon für unter einen Euro, ein kleiner Lunch kostet etwa sechs Euro, ein Bier der lokalen Marke dazu für 0,70 Euro und für eine Kugel Eise werden noch einmal 1,20 Euro fällig. Insgesamt ein überzeugendes Angebot, befindet man bei Omio.

3. Strand von Primorsko, Primorsko, Bulgarien

Strand von Primorsko, Primorsko, Bulgarien

Strand von Primorsko, Primorsko, Bulgarien

Primosko am Schwarzen Meer gehört als Strandziel noch zu den Geheimtipps. Der Ort südlich der Stadt Burga überzeugt mit feinem Sand und günstigen Preisen. Ein leichtes Mittagessen in Strandnähe gibt es schon ab sechs Euro, eine Kugel Eis kostet einen Euro, und ein Bierchen zum Sonnenuntergang gibt es schon für etwa 0,79 Euro. Neben Sonnenschirmen und Liegen ist der Strand hochwertig ausgestattet mit abwechslungsreichen Beschäftigungsmöglichkeiten wie Beachvolleyball-Feldern oder Wassersportarten.

4. Playa des Ses Illetes, Formentera, Spanien

Playa des Ses Illetes, Formentera, Spanien Getty Images

Der Playa de Ses Illetes auf der Baleareninsel Formentera überholt mit seiner Platzierung die Nachbarinseln Mallorca und Ibiza. Formentera ist somit eine ideale Alternative für alle, denen Mallorca im Sommer zu voll und Ibiza zu teuer ist, befindet man bei Omio. Bei durchschnittlich 25 Grad Celsius im Sommer lässt es sich am Playa de Ses Illetes bei günstigen Getränken wie Wasser für 0,76 Euro und lokalem Cerveza für weniger als einen Euro gut aushalten. Die Kugel Eis gibt es am Strand schon für etwa 0,90 Euro.

5. Goldstrand, Varna, Bulgarien

Goldstrand, Varna, Bulgarien

Goldstrand, Varna, Bulgarien

Varna hat sich nicht nur als ältester und bekanntester Badeort an der bulgarischen Schwarzmeerküste einen Namen gemacht, der Goldstrand ist außerdem das Synonym für günstigen Badeurlaub in Europa. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Goldstrands im Vergleich mit anderen Stranddestinationen schlägt sich auch im Ranking nieder: Platz fünf. Das Eis in der Waffel gibt es schon ab unter einem Euro, und ein leichtes Mittagessen als Pause vom Sonnenbaden kostet weniger als acht Euro. Besonders beliebt ist der Goldstrand bei jungen Erwachsenen, denn auch bei ihnen spielt das kleine Budget eine große Rolle. Varna ist daher auch ein beliebtes Partyziel bei Bierpreisen von rund 0,79 Euro.

Die besten Strände ohne große Hitze

Um der brennenden Hitze des Sommers zu entkommen, haben auch Stranddestinationen ohne besonders warme Temperaturen im Sommer einen großen Reiz. Eine echte Abkühlung bieten die Strände des Vereinigten Königreichs, wie die Untersuchung zeigt. Insbesondere Schottland ist mit im Schnitt 13 Grad Celsius in den Sommermonaten eine echte Erfrischung. Zu den beliebtesten Stränden in Schottland gehören der Ayr Beach von Ayr und der West Sands Beach nördlich der Stadt St Andrews. Andere kühl temperierte Ziele im Sommer sind der Tylösand bei Halmstad in Schweden, der Strand von Søndervig in Dänemark oder der Ellenbogen auf Sylt in Deutschland. Urlauberinnen und Urlauber erwarten hier im Schnitt Temperaturen um etwa 16 Grad Celsius.

Die beliebtesten Strände

Der mit Abstand beliebteste Strand liegt nicht an der mediterranen Mittelmeerküste, sondern an der Wattenmeerküste der Nordsee. Der Oosterstrand auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog ist mit einer durchschnittlichen Besucherbewertung von 4,9 von fünf Sternen der am besten bewertete Strand in der Untersuchung. Kein anderer Strand ist höher bewertet. Drei weiteren Stränden gelingt dagegen eine eine Top-Touristen-Bewertung von 4,8 Sternen, nämlich dem Playa de Ses Illetes auf Formentera, dem Woolacombe Beach am Bristolkanal in der englischen Grafschaft Devon im Vereinigten Königreich und dem Strand von Heringsdorf auf Usedom. Mit einer Bewertung von im Schnitt 3,5 Sternen wurden der Strand von Amasra in der Türkei und der Playa Isla Canela in Sevilla in Spanien am schlechtesten bewertet.

Übrigens: Europaweit am teuersten ist die Portion Eis an einem Strand in Frankreich. Mindestens 4,70 Euro müssen Besucher am Plages du Mourillon von Toulon ausgeben. (red, 26.6.2023)