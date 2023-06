Die beiden Schauspieler Rob McElhenney und Ryan Reynolds investieren neben Fußball auch in die Formel 1. Action Images via Reuters

Die Hollywood-Stars und Wrexham-Eigentümer Ryan Reynolds und Rob McElhenney wollen auch im Motorsport durchstarten und steigen beim Formel-1-Team Alpine ein. Wie Renault, die Muttergesellschaft des französischen Rennstalls, am Montag bekannt gab, sind die beiden Schauspieler Teil einer Investorengruppe, welche für insgesamt 200 Millionen Euro 24 Prozent des Teams erworben hat.

Reynolds und McElhenney hatten im Februar 2021 für umgerechnet 2,8 Millionen Euro den walisischen Fußball-Traditionsverein Wrexham AFC übernommen. Im vergangenen April kehrte der Klub nach 15 Jahren Abstinenz in den englischen Profifußball zurück, die Film- und TV-Stars begleiten mit ihrer eigens produzierten Serie "Welcome to Wrexham" den Alltag der Mannschaft. Dadurch erfreut sich der kleine Klub vor allem in Nordamerika großer Beliebtheit.

Alpine, das in der aktuellen Saison in der Teamwertung auf dem fünften Platz liegt, will im Gesamtklassement auf Dauer zu den Formel-1-Topteams um Red Bull, Mercedes und Ferrari aufschließen. Die Finanzspritze aus Hollywood soll dieses Unterfangen weiter unterstützen. Ein weiteres Ziel des Rennstalls ist es, im Jahr 2030 einen Umsatz in Höhe von acht Milliarden Euro zu erzielen. (sid, 26.6.2023).