25.000 Söldner marschierten am Samstag auf Moskau. Angeführt vom Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin. So schnell wie der Aufstand der Privatarmee angefangen hatte – so plötzlich war er wieder vorbei. Prigoschin pfiff die Söldnertruppe noch am selben Tag wieder zurück.

Florian Niederndorfer, STANDARD-Außenpolitikredakteur, und Jo Angerer, STANDARD-Russlandkorrespondent, sprechen heute darüber, was der Plan hinter diesem abgebrochenen Aufstand war. Wir fragen nach, was dieser über die innenpolitische Lage Russlands aussagt – und ob Präsident Wladimir Putin womöglich angezählt ist. (mae, 26.6.2023)

