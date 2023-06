Seit Wochen brennen in Kanada große Waldgebiete, nun erreicht der Rauch auch Mitteleuropa. Womit in Österreich zu rechnen ist

Verbrannter Waldboden im kanadischen Quebec Anfang Juni. IMAGO/ABACAPRESS

Kanada wird dieses Jahr von besonders heftigen und hartnäckigen Waldbränden heimgesucht. Bereits zur Mitte des Monats war eine Fläche von etwa der halben Größe Österreichs verbrannt, und die Brände halten weiter an.

Immer wieder zieht der Rauch über den Atlantik bis nach Europa. Aktuell ist eine neue Rauchwolke im Anmarsch. Marcus Hirtl, beim staatlichen Wetter- und Erdbebendienst Geosphere Austria für chemische Wettervorhersage zuständig, erklärt, was das für Österreich bedeutet.

Satellitenbilder zeigen die Rauchwolke über dem Atlantik.

Kohlenmonoxid-Wolke

"Was wir derzeit in den Satellitendaten sehen, ist eine Kohlenomonxid-Wolke, die sich über dem Atlantik ausbreitet", sagt Hirtl. "Sie kommt eindeutig von den kanadischen Waldbränden und wird nun mit der großräumigen Strömung nach Europa verfrachtet."

Der Rauch befinde sich in großer Höhe. "Diese großräumigen Verfrachtungen treten nur auf, wenn sich Schadstoffe und Partikel in höheren atmosphärischen Schichten befinden. Sie kommen nicht in Bodennähe." Konkret handle es sich hauptsächlich um Kohlenmonoxid, Formaldehyd und Ruß.

Keine Gesundheitsgefahr

Eine Gesundheitsgefahr für Österreich hält der Experte daher für unwahrscheinlich: "Damit ist nicht zu rechnen. Es kann natürlich auch immer wieder vorkommen, dass diese Schadstoffe unter bestimmten meteorologischen Bedingungen in tiefere Schichten transportiert werden", sagt Hirtl und nennt als Beispiel den großen Vulkanausbruch auf Island im Jahr 2014. "In der Steiermark wurden damals sehr hohe Schwefeldioxidwerte beobachtet, die um einen Faktor zehn höher waren als normalerweise. Aber das ist ein sehr seltenes Ereignis", betont der Forscher.

Kanadische Einsatzkräfte überwachen Waldbrände bei Mistissini im kanadischen Quebec am 12. Juni. via REUTERS

Der Rauch von großen Waldbränden könne immer wieder auch Europa erreichen, sagt Hirtl. Brände in dieser Größenordnung gebe es vor allem in Kalifornien, Australien oder Kanada. In Mitteleuropa sei das Thema weniger präsent. "In Europa gibt es zwar Waldbrände, zum Beispiel in Spanien und in Griechenland, also eher in den südlichen Regionen. Allerdings ist das selten. Dass sie sich so großflächig ausbreiten, kommt normalerweise nicht vor", beruhigt Hirtl. Das liege an der vergleichsweise dichten Besiedelung in Europa. Durch den Klimawandel könne das allerdings auch in Mitteleuropa zukünftig ein Thema werden.

Rauch in New York

Bereits Anfang Juni dieses Jahres zogen Rauchschwaden kanadischer Waldbrände bis nach Europa. Sie trafen damals Norwegen und zogen weiter in Richtung Südeuropa. Gesundheitsschäden waren auch hier nicht zu befürchten. Auf dem amerikanischen Kontinent waren die Auswirkungen dramatischer. In New York beeinträchtigten Rauchschwaden die Sicht, es gab Luftgütewarnungen an 110 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner.

Am 8. Juni war der Blick auf die Skyline von Manhattan von Rauch getrübt. EPA

Dass die Wolken mit den Höhenwinden über den Atlantik ziehen, ist übrigens eher die Normalität. In den letzten Wochen sorgte ein ungewöhnlicher Verlauf des "Jetstreams", eines den Planeten umspannenden Höhenwindes, dafür, dass der Rauch nach Süden zog und New York erreichte. Nun ist wieder Europa das Ziel. (rkl, 26.6.2023)