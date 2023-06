Der Albtraum aller Eltern: Man ist mit dem Kleinkind im Freibad, Einkaufszentrum oder am Rummel. Man dreht sich um, das Kind ist verschwunden. Was ist jetzt zu tun?

Kleinkinder können Gefahren noch nicht gut einschätzen. Sie müssen von Bezugspersonen permanent beaufsichtigt werden. Das gelingt im Alltag, vor allem mit mehreren Kindern, nicht immer. Getty Images/iStockphoto

"Ich werde diese Situation in meinem ganzen Leben niemals vergessen", erzählt eine Mama auf dem Spielplatz. "Wir sind gerade mit dem Zug am Wiener Praterstern angekommen. Koffer in der einen Hand, Kinderwagen mit Baby drinnen in der anderen. Unser damals dreijähriger Sohn lief nebenher. Dann mussten wir stehen bleiben, weil das Baby im Wagen losschrie. Ich kramte im Rucksack nach einem Schnuller, mein Mann schaute unter dem Wagen. Der Schnuller war gefunden, das Baby wieder ruhig. Aber der Dreijährige war plötzlich weg."

Kind verschwunden

Ein Schockmoment, den viele Eltern oder Großeltern schon einmal erlebt haben. Es reicht ein kurzer Moment der Ablenkung, um ein kleines Kind aus den Augen zu verlieren. Adrenalin schießt ein, das Herz pocht, die Gedanken kreisen. In den meisten Fällen taucht das Kind gleich wieder im Blickfeld auf. Doch was, wenn nicht? Wenn das Kind tatsächlich verschwunden ist?

Die Wienerin erzählt weiter: "Mein Mann und ich sind sofort in unterschiedliche Richtungen ausgeschwirrt, wir haben unseren Sohn laut gerufen." Das sind Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Umso länger das Kind weg ist, desto größer wird der Umkreis, in dem es sich bewegen könnte. "Ich habe geweint, gerufen und Passanten gefragt, ob sie einen kleinen, blonden Jungen mit blauer Kappe gesehen haben. Irgendwann schlich sich bei mir ein absoluter Gedanke einer Kindesentführung ein. Katastrophe."

Wann die Polizei rufen?

Wenn ein Kleinkind weg ist, sollte man dann sofort die Polizei verständigen? Oder erst nach fünf Minuten? Nach zehn? Eine eindeutige Richtlinie gibt es dafür nicht. Auf Nachfrage beim Bundeskriminalamt heißt es: "Es liegt im Ermessen der erwachsenen Aufsichtsperson, zu entscheiden, ab wann eine derartige Notsituation tatsächlich vorliegt bzw. ab wann eigene Suchbemühungen nicht sinnvoll erscheinen oder nicht mehr ausreichend sind."

Eltern sollten nicht lange überlegen. Vor allem wenn das Kind noch sehr klein ist oder es in der Nähe Gefahrenquellen gibt, wie Wasser oder Straßenverkehr. In einer Notsituation sollten Bezugspersonen oder Passanten umgehend die Polizei verständigen – entweder auf einer nahegelegenen Dienststelle oder über 133. Die weiteren Schritte veranlasst die Polizei dann je nach Einzelfall. Einen "Einsatz zu viel" gibt es in solchen Situationen für die Polizei nicht. "Sollte das Kind unerwartet gefunden werden, können Einsätze immer noch storniert oder beendet werden", sagt Paul Eidenberger von der Pressestelle des Bundeskriminalamts.

Laut Bundeskriminalamt gibt es österreichweit mehrmals pro Woche derartige Suchaktionen – meist in geografisch und ressourcentechnisch sehr eingeschränkter Form, manchmal aber auch mit Helikopter und vielen Einsatzkräften.

Das hilft vorab: - Das Kind auffällig kleiden, um ein Erkennungsmerkmal herzustellen (vor allem in Gruppen helfen Warnwesten, bunte Kappen ...) - Klare Regeln vereinbaren: Wie weit darf das Kind sich entfernen? Wo trifft man sich, sollte man sich aus den Augen verlieren? Nicht mit Fremden mitgehen! - Ein Armband mit Namen und Telefonnummer kann beruhigen oder einen Zettel mit den Kontaktdaten in die Jackentasche / den Rucksack stecken - Bei älteren Kindern: Umgang mit Handy besprechen, sollte man sich verlieren

Ob eine Trillerpfeife besonders sinnvoll ist, hält das Bundeskriminalamt für fraglich, weil kaum jemand das Geräusch mit einer Notsituation konnotiert. Dass Eltern ihre Kinder mit Namen und Telefonnummer beschriften, ist hingegen nicht ungewöhnlich. Vor allem in den USA sind ID-Bracelets sehr verbreitet. Verschwindet ein Kind, kann über eine App ein Notruf ausgesandt werden. Freunde und Verwandte bekommen automatisch ein Signal und den Standort des Kindes zugesandt. Dazu Eidenberger: "In Österreich haben wir eine rechtlich viel strengere Ausgangssituation (Datenschutz), weshalb die Polizei in unseren Breiten viel vorsichtiger mit derartigen Advices sein muss."

Wie Eltern richtig reagieren: - Ruhe bewahren - Sich in das Kind hineinversetzen. Wo könnte es hingelaufen sein? - Sofort und laut den Namen des Kindes rufen. Hier gilt: nur keine falsche Scheu! Auch eine Beschreibung des Kindes kann hilfreich sein: "Ich suche meinen dreijährigen Sohn, er trägt eine blaue Kappe!" - Details merken oder besser niederschreiben: Ort, Kleidung, genaue Personenbeschreibung, Ruf-/Spitzname, Uhrzeiten, Tätigkeiten, geplante Tätigkeiten, eventuell Telefonnummer (Ortung), Kontaktpersonen, die eventuell kontaktiert werden könnten (zum Beispiel Großeltern), eventuell beliebte Orte in der Umgebung, falls öfter dort (zum Beispiel ein Eisgeschäft oder Spielzeuggeschäft) - Ort des "Verschwindens" nicht weiträumig verlassen (mögliche Rückkehr des Kindes an diesen Ort bedenken) - Dafür sorgen, dass jemand zu Hause ist, sollte das Kind dort auftauchen - Polizei verständigen (sofort vor allem in Gefahrensituationen, wie Wasser, Straßenverkehr, U-Bahn, Zug, Treppen usw.)

In Südamerika ist es üblich, dass die Menschen laut klatschen und den betroffenen Namen rufen, wenn jemand am Strand verlorengeht. So kann eine Gruppendynamik entstehen, die es ermöglicht, Kinder schneller wiederzufinden.

Der Vater des verschwundenen Buben hat sich sofort an die Informationsstelle am Praterstern gewandt. Die verständigte die Polizei und ließ sämtliche Überwachungskameras prüfen. "Nach wenigen Minuten waren überall Polizisten. Da fiel mir ein Stein von Herzen", erzählt die Mutter. Und tatsächlich: Es dauerte nicht lange, da wurde der Dreijährige dank Überwachungskameras gefunden. Die Polizisten brachten ihn zu den Eltern zurück.

Die Rückkehr

Bei der Rückkehr des Kindes ist es wichtig, dieses zuerst einmal in die Arme zu schließen, zu trösten. Zeigen Sie, wie erleichtert Sie sind! Bitte kein Schimpfen oder Schuldzuweisungen, vielleicht hatte es selbst große Angst. Später ist es wichtig, dass man das Erlebte reflektiert und Regeln bespricht, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Dem Kind sollte klar sein, wie ernst solche Situationen sind.

Im Fall des dreijährigen Buben war es übrigens so: "Er hat nicht bemerkt, dass wir stehen geblieben sind. Stattdessen ist er ein Stückchen weitergelaufen und hat dann seinen Papa mit einem anderen Mann, der weiter weg war, verwechselt. Dem ist er nachgelaufen, uns hat er nicht mehr gefunden." Man merkt der Mutter an, der Schock sitzt noch tief. (Nadja Kupsa, 27.06.2023)