Sitzen ist das neue Rauchen – und gar nicht notwendig. Eine Ode an den höhenverstellbaren Tisch als Symbol und ein Muss für gesundes Arbeiten

Dieses Summen, es kommt plötzlich aus dem Nichts, hinter einem, vor einem oder neben einem. Langsam, starr und bestimmt fährt er nach oben, lädt seine Verwender dazu ein, sich zu erheben. Der Rücken, er streckt sich, die Beine tragen wieder Gewicht, ja, jetzt wird gesund gearbeitet, in einer Haltung, die den Stoffwechsel anregt und die Gedanken wieder in Schwung bringt.

Auf Firmenfeiern oder bei großen Konzerten eher unbeliebt, für die Arbeit der Heiler des Buckels und Helfer gegen die Monotonie: der Stehtisch! Wer hat eigentlich beschlossen, dass Menschen sitzen müssen, wenn sie schreiberische, organisatorische oder administrative Aufgaben erledigen?

Mal stehen, mal sitzen: Mit dem höhenverstellbaren Tisch kommt Dynamik in jedes Büro Getty Images / Tom Werner

Klar, es ist entspannt, sich nicht körperlich anstrengen zu müssen, den Körper einfach ruhig platzieren zu können, wenn man stundenlang konzentriert an einer Powerpoint-Präsentation oder einem Newsletter arbeiten muss. Und manche Menschen müssen ja auch sitzen, weil ihre Knie, ihr Rücken oder das Herz-Kreislauf-System beeinträchtigt sind. Aber gerade deshalb müsste das Symbol der gesunden Arbeit, der elektrisch höhenverstellbare Tisch, ein Muss, ja fast schon Gesetz im Büro werden.

Für jeden was dabei: starr sitzen, halb stehend an einem Hocker lehnen, kerzengerade oder schulterkreisend stehen oder ständig aktiv herumgehen. Es gibt kein Argument mehr für Büromenschen, acht Stunden an einem quasi leblosen, fixierten Schreibtisch zu verbringen.

Kein "Rücken" mehr

Dass bald gar kein Mensch mehr wegen "Rücken" jeden Monat zum Arzt laufen muss, wäre eine übertriebene Annahme, zugegeben. Die automatisierte Welt lässt viele Menschen bequemer werden. Das softwarebestückte Auto bringt einen in die Arbeit, die Rolltreppen oder der Lift fahren uns ins Büro hinauf, die KI übernimmt die rechnerisch schwierigen Aufgaben. Dabei den ganzen Tag zu sitzen und Kaffee zu trinken oder sich in der Kantine des Büros platziert ein deftiges Mittagessen zu gönnen, das wird es immer geben.

Aber eine innovative Erfindung, die dem gesamten – doch recht ungesunden – Arbeitsalltag vieler Berufstätiger entgegensteht, ist der höhenverstellbare Tisch. So einfach war es noch nie, die Betriebsgesundheit zu leben und Dynamik in den unspektakulären Sitzalltag eines jeden Menschen im Büro zu bringen. Ja, es gibt nicht einmal mehr Ausreden wie: "Ich habe keine Zeit für Bewegung." Denn angenommen, jede Firma böte irgendwann höhenverstellbare Schreibtische für Mitarbeitende an, dann könnten sie alle jederzeit – und wenn nur für fünf Minuten – stehend telefonieren, tippen, schreiben, sortieren, oder dem Feierabend entgegenfiebern.

Und dabei vor Ärger aufstampfen, Freudensprünge machen oder vor Langeweile ein Tänzchen üben. Dann war das für den Tag schon mehr als gar keine Bewegung. Wen das aber alles nicht freut, der kann mit dem leisen elektrischen Summen den Tisch für immer in Sitzposition fahren. Dieser ist auch gar nicht beleidigt, weil sein volles Potenzial nicht zum Einsatz kommt. Er bleibt ruhig und allzeit bereit, falls doch einmal die Lust auf ein wenig Abwechslung aufkommt. (Melanie Raidl, 4.7.2023)