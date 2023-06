In einem Aufzug seines Wohnhauses soll ein Jugendlicher begonnen haben, vor einer Nachbarin zu masturbieren. Der schwerste einer Reihe von Anklagepunkten gegen den Unbescholtenen. Getty Images

Wien – Seit er 13 Jahre alt ist, soll der heute 18 Jahre alte Herr S. Nachbarinnen nachstellen. Und zwar derart, dass diese bereits begonnen haben, ihre Verhaltensweisen zu ändern. "Ich trage mittlerweile fast immer leises Schuhwerk", erzählt beispielsweise eine 22-Jährige dem Schöffensenat unter Vorsitz von Katharina Adegbite-Lewy. Der Grund: Der unbescholtene S. scheint einen Fetisch für Stöckelschuhe zu haben, deren Klappern scheint ihn anzulocken.

Staatsanwältin Tatjana Spitzer-Edl hat den Schüler wegen beharrlicher Verfolgung vulgo Stalking, versuchter Körperverletzung und öffentlicher geschlechtlicher Handlungen vor Gericht gebracht. Drei recht unterschiedliche Deliktsgruppen, die aber alle zusammenhängen, wie sich im Prozess zeigt. Ein Verfahren, das auch exemplarisch dafür ist, wie diffizil der strafrechtliche Umgang mit möglicherweise psychisch beeinträchtigten Jugendlichen ist.

Bereits in der Vergangenheit gab es einmal Ermittlungen gegen S., die aber eingestellt wurden, nachdem er sich mit Bewährungshilfe und dem Besuch einer Psychotherapie einverstanden zeigte. Zur Therapie ging er bald nicht mehr, Konsequenzen hatte das keine.

"Es ist für ihn ein Spiel"

Dazu waren die Delikte zunächst strafrechtlich zu niederschwellig, obgleich sie die Opfer beunruhigten. Schon als 13-Jähriger fuhr er Nachbarinnen in öffentlichen Verkehrsmitteln nach. Oder wartete vor der Stiege auf sie, um ihnen dann in engem Abstand zur U-Bahn zu folgen. Eine 41-Jährige schildert als Zeugin, zunächst sei es ihr nur lästig gewesen. "Ich habe den Eindruck, es ist für ihn ein Spiel", sagt sie. Mehrmals erklärte sie dem Teenager, er solle ihr nicht nachgehen, S. lächelte nur devot.

Die Situation wurde für sie aber immer enervierender. S. habe auch zu unmöglichen Zeiten bei ihr geklingelt und gefragt, ob sie ihm Geld borgen könne oder Stöckelschuhe trage. Im Dezember passte er sie wieder vor dem Haustor ab. "Ich habe gesagt: 'Lass das!' Bei der U-Bahn habe ich dann gesehen, dass er mir wieder nachgegangen ist." Als sie sich am nächsten Tag bei den Eltern beschwerte, bot die Mutter zunächst Geld an, dann entschuldigte sie sich. Zu diesem Punkt bekennt S. sich nicht schuldig, es seien einfach zufällige Begegnungen gewesen, da man im selben Gebäude lebe. Bei der Einvernahme durch die Polizei hatte er noch geleugnet, die Frau überhaupt zu kennen.

Einzig im Fall einer 21-Jährigen gibt er zu, sie ständig verfolgt zu haben, wenn er sie sah. "Haben Sie sie gestalkt?", fragt ihn daher die Vorsitzende. "Manchmal." – "Warum?" – "Aus Spaß." – "Glauben Sie, dass die Damen das lustig finden?" – "Nein", gibt der Angeklagte leise zu. Beunruhigenderweise sind die insgesamt drei Nachbarinnen aber nicht die einzigen Betroffenen. In drei Fällen soll S. ihm unbekannten jungen Frauen nachgegangen sein, teilweise bis zur Arbeitsstelle – um ihnen dann ein Bein zu stellen oder einen Tritt in die unteren Extremitäten zu verpassen. "War das auch ein Spaß?", will Adegbite-Lewy wissen. "Ja", antwortet der Angeklagte. "Und was ist daran lustig?" – "Gar nichts."

Durch Schlafzimmerfenster gestarrt

Ebenso wenig fand die Zeugin, die nur noch flache Schuhe trägt, es lustig, dass S. regelmäßig via Gegensprechanlage bei ihr anläutete. Einmal mit der Botschaft: "Ich weiß, dass du Stöckelschuhe hast." Bei anderen Gelegenheiten rannte ihr der Angeklagte bis in den Fließverkehr nach, wenn sie mit ihrem Wagen die Garage verließ. Endgültig reichte es ihr, nachdem sie den jungen Mann mehrmals dabei ertappte, als er vom Gang in ihr Schlafzimmerfenster starrte. Einmal konnte sie ihn dabei ablichten, das Bild auf dem Mobiltelefon zeigt sie den Prozessbeteiligten.

Der schwerste Anklagevorwurf betrifft die 21-Jährige. Als die eines Nachmittags nach Hause kam, sah sie S. bereits beim Aufzug warten. Sie ging einen Umweg, um über eine andere Stiege zu ihrer Wohnung zu gelangen. Der Angeklagte ging ihr nach und stieg mit ihr in den Lift, sagt sie. Dort drückte er zunächst immer knapp vor der Abfahrt einen Knopf, sodass sich der Aufzug nicht in Bewegung setzte. Sie sagte, er solle das lassen – was er tat. Sekunden später bemerkte sie, dass S. seinen Penis aus der Hose genommen hatte.

"Ich war schockiert und perplex. Ich wusste ja nicht, was er machen will", erinnert die Zeugin sich, die flüchten und ihre Mutter alarmieren konnte. Gemeinsam ging man zu den Eltern des Angeklagten und schilderte den Vorfall. "Meine Mutter hat gesagt, er soll seinen Sohn holen, der Vater hat aber gesagt, er ist nicht hier. Dann wurde er laut und drohte mit einer Anzeige, falls wir seinen Sohn verleumden."

Verteidiger vermutet Verschwörung

Verteidiger Peter Kraus zweifelt diesen Hergang an und hat daher Mutter und Vater des Angeklagten mitgebracht. Denn: Die Mutter habe zum fraglichen Zeitpunkt mit S. telefoniert, der Vater habe ihn durch das Fenster unten stehen gesehen. Und nur eine Minute später hätten bereits die Nachbarn geklingelt, die Geschichte könne sich also zeitmäßig nicht ausgehen, ist er überzeugt. Überhaupt vermutet er eine Verschwörung der Nachbarinnen. Schließlich gab es bereits einmal eine Verhandlung am Bezirksgericht um Lärmerregung durch die Musikinstrumente von Vater und Angeklagtem.

Dass der Rechtsvertreter die Eltern stellig gemacht hat, freut die Vorsitzende; dass er nicht gleichzeitig einen Dolmetscher organisiert hat, nicht. Denn wie sich herausstellt, ist eine Einvernahme der beiden Pensionisten in Deutsch kaum möglich. Selbst Anklägerin Spitzer-Edl warnt davor, dass im schlimmsten Fall ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage drohen könnte, wenn die beiden Antworten auf Fragen geben, die sie nicht korrekt verstehen. Adegbite-Lewy vertagt daher auf den 7. August, was auch dem anwesenden, durch die Schilderungen der Zeuginnen sichtlich beunruhigten, psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann die Möglichkeit gibt, S. ein weiteres Mal zu begutachten. (Michael Möseneder, 26.6.2023)