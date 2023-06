Das 40. Donauinselfest wurde rege besucht. APA/FLORIAN WIESER

Rund 800 Polizistinnen und Polizisten haben an jedem Tag des Events das 40. Donauinselfest in Wien überwacht und gesichert. Insgesamt seien schon allein in Relation zu den Besuchermassen nur wenige Straftaten begangen worden, bilanzierte die Landespolizeidirektion am Montag: Von Freitag bis Sonntag gab es 16 Festnahmen.

Noch im Gang seien Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Ein 18-Jähriger soll eine in etwa gleichaltrige Bekannte im Bereich des Treppelwegs auf Höhe der Floridsdorfer Brücke vergewaltigt haben. Die beiden hätten zuvor vereinbart, sich auf der Donauinsel zu treffen, sagt der Sprecher zum STANDARD. Spuren seien gesichert, das Opfer sei einvernommen worden, mögliche Zeugen seien noch nicht gefunden worden.

Es sei wieder "ein herausfordernder Einsatz für die Wiener Polizei" gewesen, die sowohl in Zivil als auch in Uniform stark präsent war. Besonders im Fokus – "nach Anlassfällen im Vorjahr", so der Sprecher – stand der Kampf gegen sexuelle Belästigung, dagegen seien "intensive Maßnahmen getroffen" worden: "Hierzu waren Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, Präventionsbeamte in Zivil sowie eine große Zahl uniformierter Kräfte eingeteilt", berichtete Haßlinger. Insgesamt war das Fest gut besucht, am Freitag mussten Kommende sogar gebeten werden, die Insel nicht zu betreten, da die Zahl der Besucherinnen und Besucher aufgrund eines Auftritts des Rappers RAF Camora bereits so groß war.

Sechs Personen wurden wegen strafrechtlicher Delikte festgenommen, darunter Drogenhandel. Eine Festnahme wurden nach dem Fremdenrecht ausgesprochen. Neun weitere Personen wurden wegen verwaltungsstrafrechtlicher Delikte festgenommen. Dazu kamen Anzeigen verschiedener verwaltungsrechtlicher Übertretungen, unter anderem wegen Verletzung des öffentlichen Anstands und aggressiven Verhaltens gegenüber der Polizei. Auch der Zu- und Abstrom zum Festivalgelände sei weitgehend reibungslos verlaufen. Dazu habe es im Voraus eine intensive Einsatzplanung sowie enge Abstimmung mit den Organisationen vor Ort gegeben. (APA, muz, 26.6.2023)