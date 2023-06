Sandro Platzgummer muss pausieren. IMAGO/Eibner

Für das österreichische Football-Ass Sandro Platzgummer ist die Saison vorzeitig vorbei: Der Offensivstar der Raiders Tirol hat sich am Sonntag im Spiel der European League of Football (ELF) bei Stuttgart Surge (3:6) das Kreuzband gerissen und am Meniskus verletzt. Der 26-Jährige, der bis vergangenen Winter beim NFL-Team New York Giants unter Vertrag gewesen war, hatte erst in der Vorwoche gegen die Barcelona Dragons in der ELF debütiert.

"Leider begann meine Saison nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, da ich bereits die ersten Spiele wegen einer Verletzung verpasste. Mit dem Kreuzbandriss jetzt ist die Saison endgültig gelaufen", erklärte Platzgummer in einer Raiders-Aussendung. Die Verletzung zog sich der Runningback bei einem Punt-Return in Stuttgart zu. (APA, 26.6.2023).