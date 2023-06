Klar ist, die Zeiten, in denen Unternehmerinnen und Manager für ein einziges Meeting quer durch Europa jetteten, sind vorbei. Mit der Pandemie mussten sowieso schon neue Lösungen her: viel mehr hybrides Besprechen und Reisen nur noch, wenn es große Veranstaltungen gab. Laut dem neuen International Mobility Report 2023 des weltweiten Beratungsunternehmens Aon sieht es allerdings so aus, als würde sich der Trend kaum noch umkehren.

Unternehmen müssen sparen, und viele Angestellte wollen sich den Stress ersparen: Sind Dienstreisen völlig out? imago images/AFLO

Offenbar ist es der Zeitgeist, der sich hier meldet. Unternehmen müssen Kosten sparen und können es sich außerdem nicht mehr leisten, mit zu starker beruflicher Mobilität umweltschädlich und unnachhaltig aufzutreten. Aon hat in Europa 400 Verantwortliche aus Unternehmen in 18 Branchen dazu befragt, wie sie mit internationaler Mobilität und grenzüberschreitender Arbeit umgehen. Bei den Prioritäten bezüglich beruflicher Mobilität zeigen sich laut der Studie deutliche Unterschiede zu den Jahren davor.

Das Geldsparen liegt nach dem Ende der Pandemie deutlich auf Platz eins bei den Prioritäten, was das Reisen betrifft. Mehr als die Hälfte der befragten Führungskräfte will hauptsächlich Kosten kontrollieren und weniger reisen beziehungsweise deutlich weniger Geld für Reisen ausgeben. Zwar sind auch „Sicherheit" und „Employee Wellbeing" nach wie vor wichtig, stehen aber nicht wie 2022 ganz oben auf der Liste.

Eine deutlich wichtigere Bedeutung haben außerdem die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) in der Firma: Wurden diese in 2022 noch auf Platz elf gewertet, sind sie in diesem Jahr bereits auf Platz sechs in der Prioritätenliste nach vorne gerückt. Um den Kriterien gerecht zu werden oder sie zu erfüllen, wird auch noch einmal ordentlich beim Reisen gespart. 44 Prozent der Befragten sehen es als wichtigste Maßnahme für ESG an, Reisen einzuschränken. Im Fokus steht für viele (37 Prozent der Antwortenden) auch, Emissionen während Geschäftsreisen zu kompensieren.

Schärfere Einreisebestimmungen

In vielen Unternehmen spielen auch andere Faktoren eine große Rolle, warum sie Geschäftsreisen stark einschränken. Etwa die Digitalisierung, die bessere Vernetztheit über Online-Tools und Meetingsoftware. Das ermöglicht zwar flexibleres Arbeiten, lässt aber auch lange und anstrengende Dienstreisen vermeiden, bei denen eine Einreise- und Arbeitserlaubnis eingeholt werden muss. Die Immigrationspolitik hat sich in vielen Ländern verschärft, einige Staaten werden restriktiver, andere hingegen versuchen, qualifizierte Arbeitnehmerinnen wegen des Fachkräftemangels dauerhaft anzuziehen. „Der Einfluss von Covid-19 ist in den meisten Regionen kaum noch spürbar. Andere Faktoren wie die aktuelle geopolitische Lage, die Energiekrise, die globale Inflation und der Mangel an talentiertem Nachwuchs drängen in der Vordergrund", erklärt Roland Weixler, Director Health Solutions Austria bei Aon. „Dass bei den Befragten das Kostenthema vorne auf der Agenda steht, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine ganze Reihe anderer Herausforderungen gibt."

Natürlich wird es immer auch Unternehmen geben, die den persönlichen Kontakt weiterhin mit Reisen zulassen. Wer Erfahrung mit Geschäftsreisen hat, weiß, dass andere Menschen oft im persönlichen Gespräch besser einschätzbar sind und Missverständnisse oft besser im Live-Kontakt geklärt werden können. Außerdem ist die Gefahr groß, dass in einem Online-Meeting wesentlich oberflächlicher gesprochen wird als bei einem Vor-Ort-Treffen. Trifft man sich dann persönlich, können häufig leichter und besser Ideen entwickelt werden, als wenn Mitarbeitende im Homeoffice alleine nachdenken.

Häufig zeigt sich mittlerweile aber auch, dass Menschen nicht mehr so viel Zeit und Energie für Geschäftsreisen bürden möchten. Nicht nur geht meistens mehr Zeit als die eigene Arbeitszeit für Reisen drauf, das viele Jetten kann auch die Work-Life-Balance negativ beeinflussen. Für viele Geschäftsreisende ist heute auch der Umweltaspekt ein Problem. Dieser Trend zeigt sich wiederum im Global Business Travelers Report 2023 von dem Cloud-Software-Unternehmen SAP Concur und dem Marktforschungsunternehmen Wakefield. Sie befragten 3.850 Geschäftsreisende in 25 globalen Märkten, um einen Einblick in den aktuellen Stand der Geschäftsreisen zu bekommen.

Mehr als neun von zehn Geschäftsreisenden sind demnach bereit, eine ihnen zugewiesene Reise abzulehnen, wenn diese mit ihren Bedürfnissen und Werten nicht im Einklang steht. Darüber hinaus möchten sie auch, dass sie ihre Geschäftsreise außerhalb der geltenden Richtlinien buchen dürfen, wenn diese mit ihren Werten ebenfalls im Konflikt stehen. Das könnte eine Zug- statt einer Flugreise sein oder andere Hotels als diejenigen, die das Unternehmen sonst vorsieht. Drei von zehn befragten Geschäftsreisenden würden eine Reise sogar ganz ablehnen, wenn sie sich die Bedingungen nicht selbst aussuchen dürften. (mera, 27.6.2023)